簡約前衛風格 新一代 Mini Cooper 內裝設計曝光

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新一代 Mini Cooper 內裝設計曝光。與現行款相比，全新的內裝仍保有品牌的風格，不過可以看到方向盤後方取消了儀錶板，改採用全新的 HUD抬頭顯示功能取代傳統儀錶板的功用。中控台上中央的觸控螢幕承襲既有的圓潤造型，內部取消傳統的長方形框架，改用真實完整的霧控螢幕呈現，加上無邊框的設計更顯科技感。
另外方向盤也換上全新的造型，兩點鐘和十點鐘的位置加入厚實的指扣設計，能夠進一步增加手部的摩擦阻力和舒適性表現。同時新車亦取消傳統換擋桿，換成時下流行的撥桿設計，而位置也設置在觸控螢幕下方的區域，讓中央鞍座更加簡約。除此之外，全新的 Mini Cooper 也捨棄經典的圓形出風口設計，在新一代車型上則是採用目前新車相當常見的貫穿式出風口。
新款 Mini Cooper 預計將提供傳統燃油及純電車型，其中 Electric 純電車型將成為品牌的銷售主力，入門級距的 E 車型採用 40.7 kWh 電池組，擁有 135 kW 最大輸出功率；而 SE 則將電池容量擴增到 54.2 kWh，並提供 160 kW 最大輸出，最大續航里程可達到 300 至 400 公里。鋰離子高壓電池位於底部的設計實現最佳的抓地力和重量分佈，可有效提高車輛的穩定性和靈活性。
國內市場方面，Mini 總代理汎德於去年 6月已宣布 Mini Electric 純電動掀背車正式在國內以新臺幣 155 萬元起展開預售，其採用單馬達前輪驅動設定，最高輸出184hp / 27.6kgm，官方 0 ～ 100 km/h 加速成績為 7.3 秒，有興趣的消費者需支付 3 萬元作為訂金，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤相關最新消息，敬請留意。