綜效輸出超過 700 匹 Porsche Cayenne 將推出全新的插電式 V8 動力車型

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Porsche 預告全新 Cayenne PHEV V8 動力車型即將誕生，綜效輸出有望超過 700 匹。Porsche Cayenne 全新的 PHEV V8 車型預計將取代 Cayenne Turbo GT 的產品地位，由於後者受到更嚴格的排放法規導致無法供應市場，包含多數歐盟國家以及日本、台灣、新加坡和香港。因此 Porsche 決定在純電車型正式登場前推出插電式混合動力車型。不過目前還不確定新車的車名，極有可能稱作 Cayenne Turbo S E-Hybrid，最快於 9 月慕尼黑車展正式亮相。
在外型上，從目前官方公布的照片當中可以看到整體造型與標準車型變化不大，不過在車身細節上都採用黑化處理，使得原本就相當具有運動感的外觀添增更多性能化氣息。車尾部分採用雙尾翼的造型，尾燈上方的鴨尾可跟隨車速自動打開，下方則搭配中置雙出排氣尾管，也是原本 Cayenne Turbo GT 的設計特徵。
車內部分則大量採用 Alcantara 材質鋪陳，並導入保時捷駕駛者體驗設計概念（Porsche Driver Experience）」，配備 12.3 吋保時捷通訊管理系統 (PCM)，標準配備線上導航和多媒體服務，同時在這次改款當中更首度提供副駕前方 10.9 吋螢幕。除了前排的 USB-C 插口，還可掃描 PCM 上顯示的 QR CODE 直接連結 Apple CarPlay 以及大量應用程式。此外透過 Siri 語音助手也可操作車輛功能。
動力方面，全新的 V8 插電式混合動力系統，綜效輸出有望超過 700 匹，最大扭力則有 900牛頓米的表現，最高時速將可超過 300km/h。