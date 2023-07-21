慶祝車系誕生 30 周年 Kia Sportage 30th Edition 韓國登場

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Kia Sportage 自 1993 年推出迄今迎來 30 周年，原廠特別於韓國市場推出特仕車型。此次 Kia 針對車系推出 30 周年而推出的 Sportage 30th Edition 是基於韓規 Gravity 車型為基礎升級而來，外觀上分別在車頂行李架、後視鏡外蓋和車門下方飾條等處均採用亮黑色烤漆處理，前水箱護罩和保險桿社的飾條也具有深色塗裝，同時該車型搭載的專屬 19 吋輪圈也是黑色化的設計。
進入到座艙內，可以看到 Sportage 30th Edition 採用少見的綠色搭配黑色的雙色內裝設計，同時座椅上的皮革縫線設計也與標準版車型不同，具有專屬的菱格紋及絨面材質，在頭枕上還繡上 30 加上 Sportage 的刺繡彰顯其特仕車型的身分。另外Kia 原廠也同步宣布 2024 年式 Sportage 全車系均搭載第二排座椅側邊氣囊，使得安全表現方面更為優異。
目前 Sportage 30th Edition 已開始在韓國內市場販售，起價為 45,580,000 韓圓 (折合新台幣約 111.1 萬)，而 Kia 官方還特別製作了一段影片來紀念 Sportage 誕生 30 周年的歷史。同時 Kia 位於首爾的 Kia 360 中心也特別限時展出 1993 年至 2021 年的車型，包含 2004 年、2010 年和 2015 年所推出的換代車型。
現行代號為 NQ5 第五代 Kia Sportage 首度於 2021 年亮相，在全球市場共提供兩種車身尺寸，在歐洲市場僅提供短軸車型，而美國、加拿大和澳大利亞等國家則採用標準軸距 (較長)。而該車系自 2016 年以來，銷售量已超過 Rio 小型掀背車/轎車，成為品牌最暢銷的車型。