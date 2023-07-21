百來台重機、百萬電動重機出展　2023 國際重型機車展覽會盛大舉行

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Kymco 展場打造「油電共展」的盛大規模，針對旗下光大重車與當前台灣電動機車市場成長率冠軍的光陽電動機車 Ionex 推出獨家優惠。同時更由柯俊斌執行長宣布 Xciting VS 400 市場銷售正式啟動，建議售價 208,000元 (不含牌險)。
Kawasaki 營業本部 PD 部長髙倉暁親自出席本屆展會，並展出主秀 H2 SX SE 以外，更有 Ninja 400、Ninja 650、Z650、W800 Cafe、W800 MEGURO、Z H2 與 ZX 10R 同步展出，盛大的展出車輛數，絕對堪稱本屆展覽最值得一看的進口重機品牌專區。
Honda 除了展出品牌旗下各式重機外，現場更發表了新世代黃蜂 CB750 Hornet，以黃蜂翅膀為靈感勾勒的油箱側邊飾蓋加上稜角分明的前頭燈及銳利車尾，並採用全新開發的 755c.c. 並列雙缸引擎，支援 HSVCS 並標配滑動式離合器，建議售價為新臺幣 38.8 萬元。
Moto Guzzi 發表了品牌於 2021 年慶祝創立 100 週年的 V100 Mandello，擁有經典橫置 V 型雙缸引擎、主動空力套件以及電動風鏡；同時更推出更高規的 V100 Mandello S，標配有 Öhlins Smart EC 2.0 半自動懸吊、彎道 ABS、進退快排等。
高性能義大利電動重機品牌 Energica 發表全新 Experia 休旅車，具有重新設計的 EMCE 電動馬達、先進電池技術與全新車架，大幅提升車輛平衡性、操控性，並具有長途騎乘與舒適表現，目前正式建議售價尚未公布。
電動機車品牌 Super Soco 已在台灣深耕六年，今年第三季起，總代理瑞溍科技更將引進歐洲的子品牌 VmotoSoco 系列產品。並於本次車展首次曝光兩款全新車款，分別是歐洲當紅國民電動機車 F01 (補助後最低 48000 起) 及首款電動越野車 Vmoto offroad，提供與全球零時差、最新時尚環保動能的新世代電動機車產品。
臺灣身為機車王國，自大型重車開放進口後，長期以來看好台灣的重機市場，相信只要有完整的包裝規劃，同時搭配強而有力的媒體傳銷管道，便能更快速有效地接觸精準客群，打開品牌知名度與擴散銷售新品，同時藉由展會規劃，讓消費者能接觸車輛及產品實體，透過實際「體驗」，打造理想的車展型態。主辦單位自 2016 年 7 月於新北市工商展覽中心首度舉辦的「國際重型機車展」，開創台灣機車市場先河，匯集國內外知名機車品牌與相關部品業者參展，當時短短三天展覽，締造數萬人次參觀人潮，開創業者與消費者一個全新的展覽平台。每年車展各家車廠都會推出多樣且創新的產品機種，台灣機車市場百家爭鳴，無論是國產機車品牌、進口車商、人身部品、機車部品、車用周邊…等，眾多廠商都會藉由車展的平台，讓想要與正在物色新車新品或是換車的準車主做直接接觸，主辦單位也會持續推進，讓台灣機車市場與文化更為繁榮。