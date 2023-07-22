具備汽、柴油及 PHEV 動力 Škoda 公布新一代 Superb 動力性能

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Škoda 正式揭露第四代 Superb 實車樣貌。第四代 Superb 車系將持續提供 Limo 房車以及 Combi 旅行車，車長方面 Limo 為 4,912mm、Combi 則為 4,902mm，對照現行車款分別增加 43mm 及 40mm，而車寬也縮減 15mm 至 1,849mm；車高部分，Limo 增加 12mm 達到 1,481mm，Combi 則提高 5mm 至 1,482mm，軸距方面保持不變，同樣維持 2, 841mm。
外觀部分新一代 Superb 將換上全新設計的前後 LED 燈組，Limo 房車還行李廂蓋鴨尾的設計，有望是 Sportline 車型的配件，而 Combi 旅行版則擁有平直的車頂線條，同時在空間佈局上還會有更多的靈活性，Škoda 更指出全新一代 Superb 將重新定義在舒適性和空間方面的標準，依照往年的表現來看應能延續相當優異的實用機能表現。
車內佈局方面雖然尚未公開，但官方指出 Limo 車型的後行李廂空間為 645 公升，Combi 車型則為 690 公升，分別增加 20 及 30 公升的表現。此次 Škoda 亦透露後排座椅的鋪陳，其整體設計與稍早公布的 Passat 差異性不大，同時頭部空間也受惠於增加的車高而有所提升。
動力方面除了插電式混合動力車型之外，所有內燃機動力都將配備 7 速 DSG 變速箱，而插電式油電車型則為 6 速 DSG。入門車型將採用前輪驅動與輕度混合動力 1.5 TSI 設定，輸出功率為 148 匹。中階車型則為 2.0 TSI，前輪驅動車型最大輸出為 201 匹，四驅車型則為 261 匹。
在柴油車型方面，2.0 TDI 具備 148匹及 190 匹兩款輸出設定，分別採用前驅及四驅設定。至於 Superb iV 插電式混合動力車型未來將僅提供 Combi 車型，採用 1.5 TSI 引擎搭配電動馬達，綜效輸出為 201 匹馬力。電池模組則從 12.7 kWh 提升至 25.7 kWh，僅靠電力行駛可超過 100 公里。使用交流充電從原本支援 3.6kW 提升至 11kW，而直流充電功率最高可達 50kW。