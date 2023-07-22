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嶄新風格、更多配備導入 第七代小改款 Honda City 於馬來西亞正式開放訂購

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Honda Malaysia 近日宣布第七代小改款 Honda City 在馬來西亞市場接受消費者預訂，除了將帶來令人耳目一新的外觀設計之外，還將導入 RS 車型，同時 Honda SENSING 主動安全輔助系統也將會新增更多功能，新車預計將在 8  月份正式發布。

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Honda Malaysia 宣布第七代小改款 Honda City 在當地接受消費者預訂。
第七代小改款 Honda City 在馬來西亞市場將有 5 款車型可以選擇，分別是 1.5S、1.5E、1.5V、RS Petrol  和 RS e:HEV  車型，其中 City e:HEV RS  升級全新的前後保險桿設計，車頭前保險桿將在水箱護罩上加入黑色飾條，同時換上蜂巢狀的氣壩設計，下方還會更加激進的擾流設計點綴，並且搭配全新的 16  吋 Dual Tone 雙色輪圈，車尾部分則在後保險桿加入空氣分流器的設計，尾廂蓋上亦有黑色鴨尾來襯托更加鮮明的運動氛圍。

動力方面保持不變，依舊將提供兩款動力選擇，其中 1.5L i-VTEC 自然進氣引擎有著 119hp 最大馬力及 145Nm 峰值扭力表現；e:HEV RS 車型將將搭載 1.5L i-MMD 混合動力系統，有著 107hp 的綜效輸出，峰值扭力則達到 253Nm 的表現。

另外應用在最頂規 e:HEV RS 車型的 Honda SENSING  主動安全輔助系統也將會新增 LSF 低速跟隨 (支援Stop & Go 的ACC) 和 LCDN  前車駛離警示功能，至於功能也依舊延續，包含現行款搭載的 ACC 主動式定速巡航、FCW 前方撞擊預警、CMBS 自動緊急剎車、LKAS 車道保持輔助、LDW 車道偏移警示和AHB 遠近光燈自動切換等，都將可以在 e:HEV RS 車型上看到。另外根據先前曝光的訊息指出，在這次小改款車型上，所有等級的車型都將配備 Honda SENSING，只不過功能性將依照車型等級而有所不同。

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