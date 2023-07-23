Toyota Prius PHEV No.007 ---- 線傳式電子排檔使用起來如何呢？

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在排檔桿方面，全新世代 Toyota Prius PHEV 採用與現行 Crown、Lexus NX、RX 等車款相近的線傳式電子排檔配置，用以控制 E-CVT 電子控制無段變速系統，擁有短小精幹的握把造型，其 P 檔是透過按鈕啟用，R、N、D、B 檔均是短暫移動，進入檔位後便會復歸原位。實際使用起來，切換運作表現順暢，符合人體工學，也算是相當便利，所需的動作量相較傳統排檔桿簡化不少。B 檔位將啟用可調式動能回充系統，只能在車輛行駛中藉由電傳排檔桿切換，共有三種煞車回充力道，較為可惜的是需要透過全彩數位儀錶的設定介面來調節，使用上較不直覺，並且在行駛時容易造成分心。
全新世代 Toyota Prius PHEV 採用與現行 Crown、Lexus NX、RX 等車款相近的線傳式電子排檔配置。
P 檔是透過按鈕啟用，R、N、D、B 檔均是短暫移動，進入檔位後便會復歸原位。
下方整合 DRIVE MODE 撥鍵，擁有 ECO/NORMAL/SPORT 等三種駕駛模式切換，另外還有電子煞車、Auto Hold 定車煞車輔助系統以及 ESP 車身動態穩定系統開關。透過「Auto EV/HV」模式，車輛會自動依照行車路況來決定是否讓引擎驅動車輛，該模式基本上是以電動馬達驅動為主，只有在上坡路段，或是大腳油門下，引擎才會介入驅動車輛。
B 檔位將啟用可調式動能回充系統，可調式動能回充系統需要透過全彩數位儀錶的設定介面來調節。
周圍設有電子煞車、Auto Hold 定車煞車輔助系統以及 ESP 車身動態穩定系統開關。
下方整合 DRIVE MODE 撥鍵，擁有 ECO/NORMAL/SPORT 等三種駕駛模式切換。
使用情形方面，Toyota Prius PHEV 自 7/18 一次加滿 95 汽油，大部分都是日常上班使用，到公司後會充電，偶爾長途電量不夠才會啟動 Hybrid 行駛，編輯部亦駕駛此車作為試駕影片動態拍攝之用，至今里程累積約 1,880 公里，截至本文刊出前尚未再度加油（大多為純電市區行駛），平均油耗 45.10km/L。
透過「Auto EV/HV」模式，車輛會自動依照行車路況來決定是否讓引擎驅動車輛，該模式基本上是以電動馬達驅動為主，只有在上坡路段，或是大腳油門下，引擎才會介入驅動車輛。