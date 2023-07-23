軟體開發時間過長 Volvo EX90 將推遲至 2024 年第三季量產

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volvo EX90 將延遲至 2024 下半年才會開始量產。Volvo EX90 全車搭載市場上最先進的感測科技，運用 LiDAR 光達系統同時整合光達、5 個雷達、8 個攝影機和 16 個超音波感測器，並透過 Volvo 獨家開發演算法加乘 NVIDIA DRIVE 高效能運算能力，同時導入備援系統，創造出 360 度的 3D 安全防護罩。新一代的 LiDAR 光達系統能為駕駛看得更遠更細膩，就算是在高速行駛下也能看到道路前方幾百米的小物體，亦有助於提高輔助駕駛 (Pilot Assist) 的可靠性和整體功能，同時支援變換車道的轉向輔助機能。
EX90 的核心系統整合車輛各種面向的功能，從車內外安全感測、資訊娛樂到充電管理一應俱全，並可透過定期遠端更新，其中全新的 Driver Understanding System 駕駛疲勞感測系統運用雙攝影鏡頭搭配演算法了解駕駛的「凝視專注力」，若系統發現駕駛緊急狀況，EX90 能夠自主且安全的將車輛停靠並呼救。車載資訊娛樂系統也將導入更加直覺且將持續與駕駛使用習慣學習的情境式用戶體驗，結合數位鑰匙、5G 服務、 Google 車載資訊娛樂系統等。
EX90 以全新平台 SPA 2 打造，具備 111 kWh 電池組與兩具永磁馬達，具備 380kw(517hp) 與 910Nm 的最大輸出，依 WLTP 標準單次充電擁有 600 公里的續行里程，且在 30 分鐘內能將電量從 10% 充至 80%。
EX90 將成為於南加州 Ridgeville 工廠生產的第一款電動車。這座工廠佔地 230 萬平方英尺，原本計劃於 2023 年年底開始生產，但根據目前最新的消息指出，量產時間可能會推遲到 2024 年。