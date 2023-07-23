Sony Honda 電動車 Afeela EV 將採用全套高通晶片技術

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Sony Honda Mobility Inc. 成立的 Afeela 電動車品牌將大量採用高通開發的晶片技術。Afeela 預計將採用全新的 Snapdragon Digital Chassis 平台，官方指出每秒能夠執行 800 兆次運算，遠遠超出目前主流市售車每秒可執行 10 兆至 50 兆次操作的晶片。該電動車預計將搭載至少 45 個感應器，其中有包括 8 組攝影鏡頭和 1 個雷射雷達，而這些硬體都將由高通所開發提供。另外高通開發的 Snapdragon Ride 系統還將提供主動駕駛輔助功能，其 Snapdragon 晶片將用於 5G 聯網和 WiFi 連結，同時車艙內部所搭載的螢幕及觸控面板都是由 Snapdragon 晶片來運作處理。
除此之外，Afeela 還將導入 Sony 開發的 360 Reality Audio，透過 5G 聯網可在車艙中觀看電影、遊玩電玩以及聆聽音樂，而在車頂也配置全景式玻璃天窗，確保車上的每一位乘客都能夠享受到絕佳的體驗。高通產品管理副總裁 Bill Pinnell，高通技術正在從一家專注於智慧手機晶片供應商進行轉型，並指出 Afeela EV 將是成為首款整合技術創新至汽車產業的產品之一。
Afeela 首款電動車在外型上於車頭部分導入多功能螢幕，可顯現充電資訊、各項介面等，車身採用雙色烤漆搭配，車尾則以細長的 LED 燈條貫穿，足踏低風阻造型的鋁圈。
動力方面，目前官方並未透露太多，但該公司希望在 2025 年上半年開始接受預訂，然後在 2026 年開始交車。