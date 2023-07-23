【油價公告】中油、台塑宣布明(24)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油調漲 0.4 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (24) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.3 元及 0.4 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.8 元、95 無鉛汽油每公升 31.3 元、98 無鉛汽油每公升 33.3 元、超級柴油每公升 28.1 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.4 元及 0.9 元。
台灣中油表示，本週受美國財長稱經濟衰退疑慮消除、沙俄兩國協力減產原油等因素影響，導致國際油價震盪小漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 0.33 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.098 元，國內油價依公式計算漲幅為 0.08%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油價格原應各調漲 0.7 元及 1.3 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收 0.5 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 0.4 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.4 元及 0.9 元，國內汽、柴油實際每公升各調漲 0.3 元及 0.4 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到俄羅斯海運原油出口減少、美國原油庫存減幅低於預期，以及中國第二季 GDP 成長率未如預期等多空因素影響，促使本週國際油價呈現窄幅波動盤整，週均價小幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 7 月 24 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.3 元/公升，柴油批售價格 0.4 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。