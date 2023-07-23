Toyota Prius PHEV No.007 ---- 線傳式電子排檔使用起來如何呢？

Bugatti 首席設計師將退休 Chiron 後繼車款預計 2024 年問世

7Car 小七車觀點

Bugatti 近日官方宣布 Chiron 後繼車型將在 2024 年登場，預期於 2026 年開始量產，同時也是品牌設計總監 Achim Anscheidt 參與的最後一款車型，他於近日正式宣布退休，未來將以顧問的身份繼續參與 Bugatti 與 Rimac 的合作項目當中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bugatti 設計總監 Achim Anscheidt 即將退休， Chiron 後繼車型將成為其最後一款參與開發的車款。
Achim Anscheidt 自從 2004 年擔任 Bugatti設計總監已有 19 年的歷史，參與了  La Maison Pur Sang、Super Sport、Grand Sport Vitesse、Hermés 定製車型、Galibier、以及基於Chiron打造的Bolide、Divo、Centodieci、Mistral以及La Voiture Noire等車型的誕生，未來他的位置將由 Frank Heyl 接任，他於 2008 年加入 Bugatti，並同樣參與了多款車型的設計工作。

Chiron 於 2016 年首次亮相，憑藉 1,600 馬力的 W16 引擎成為豪華超級跑車的標杆。Chiron 車系總量 500 台還剩餘約 100 輛左右，另外還有 W16 Mistral 和 Bolide 都在生產排程清單當中。

據了解，Chiron 的後繼車型將會採用混合動力系統，至於 W16引擎是否還會得以保留目前也尚未確認，但有鑑於未來 Bugatti 與 Rimac 的合作，或許電氣化的趨勢將會引領品牌繼續突破全新的性能境界。另外，Bugatti 的首款純電動車也有望於 2030 年問世。

Bugatti 自創廠以來已有 110 年以上的歷史，作為市場中首屈一指的超級豪華跑車品牌，國內市場方面，總代理永三汽車股份有限公司自 2010 年開始導入，曾分別販售過 Veyron EB 16.4 以及 Chiron，也曾於台北市內湖成立過專屬展示中心，然因 Bugatti 原廠經銷商網絡發展調整等市場因素，Bugatti 原廠選擇退出臺灣市場，並以 2020 年 9 月 20 日為經銷代理權終止日。

限量配額秒殺！BMW 發表 M4 CSL & BMW M3 CS

Sony Honda 電動車 Afeela EV 將採用全套高通晶片技術

【油價公告】中油、台塑宣布明(24)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油調漲 0.4 元

軟體開發時間過長 Volvo EX90 將推遲至 2024 年第三季量產

我是廣告 請繼續往下閱讀