走出自己的風格　法院裁定 Mahindra Roxor 可持續在北美市場販售

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Mahindra Roxor 於 2020 年進行改款，換上更符合品牌自身特色的車頭設計。為了能讓 Mahindra Roxor 持續在北美市場販售，Mahindra 最初將 2020 年後的 Roxor 車頭水箱護罩重新設計，從原本的直瀑式設計改為水平的開口樣式，雖然當時 FCA 仍認為 Mahindra 侵犯了 Jeep 的設計，不過再經過幾次的開庭，最終法院裁定 2020 年後經過重新設計的 Roxor 得在北美市場持續販售。
Mahindra Roxor 是一款專業越野車，在當地歸類為 ATV，也就是非公路使用車輛，所以無法正式掛牌上路，但 H 型大樑底盤、前後獨立車橋設計賦予它優越的地形適應能力，也頗受特定越野族群的喜愛。
Roxor 於 Mahindra 在密西根州 Auburn Hills 所斥資 6 億美元的工廠生產，配備 2.5 升柴油引擎，搭配 4WD 驅動系統，可以產生 62hp、195Nm 的最大輸出，最高極速僅 89km/h，且有高達 3,490 磅的拖曳能力，
另外，因為 ATV 的產品定位，所以 Roxor 的車窗、車門、車頂，甚至是後視鏡、後座和備胎都是缺少的，但若是有需求也可以另外選配，原廠號稱共有多達 400 種客製化的選擇。
動力表現上，Roxor A/T 配備 2.5 升柴油引擎，搭配 6 速自排、4WD 驅動系統，可以產生 62hp、195Nm 的最大輸出，最高極速僅 89km/h，作為一款純粹越野的 Fun Car 來說已相當足夠使用。