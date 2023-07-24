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提供安全可靠的綠色產品　日本消費合作社購入 DFSK 電動商用車

7Car 小七車觀點

DFSK 純電動商用車系列日本總代理的電動車新創公司 Follow Fly Co., Ltd. 近日宣布日本當地消費合作社 グリーンコープ（Greencoop）購入旗下 EV F1 VAN、EV F1 TRUCK 作為綠色產品物流工作車輛，致力加速商用電動車的普及，並達到節能減碳的永續目的。

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DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
folofly 所導入的車款是由 DFSK 原廠生產，針對日本市場的需求進行改裝與調校，也採用右駕設定，在動力方面均採用位於後軸的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，搭配 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，EV F1 TRUCK 容量為 39kWh，EV F1 VAN 則為 42kWh，兩者最高續航里程均為 300 公里，充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 1.5 小時可完成，透過 AC 則需 6.5~13 小時。同時，folofly提供 5 年或 12 萬公里的電池保固方案。載貨機能方面，EV F1 VAN 最大載重達 950 公斤，EV F1 TRUCK 則為 1,100 公斤，folofly 也提供包括冷藏與冷凍功能在內的多款貨廂作為選用改裝項目，載貨車廂可以保護重要貨物免受風雨侵襲，並無需擔心掉落的危險。

DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
folofly 成立於 2021 年 8 月 3 日，資本額為 1.24 億日圓，初期先協助物流公司 SBS 集團導入 DFSK 電動廂型貨車來汰換原有的柴油車隊，今年則向一般的業者招手，冀望以接近燃油車的售價供應純電動貨車，帶給有意賺換為新能源的消費者新的選擇。

DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發 S2.5t」推出入門版汰舊換新價 42.8 萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。

DFSK 電動商用車
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