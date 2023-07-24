全地形多功能露營車　Isuzu D-Max V-Cross Expedition Edition 登場

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Isuzu D-Max V-Cross Expedition Edition 由 Isuzu UK與 ARB UK 共同研發，為車主帶來了多種適合戶外露營的設備，包括抽屜系統、烹飪器具、冰箱、車頂帳篷、多功能遮陽篷和救援裝備，同時還保有車系一貫的高水準越野能力，對於喜愛活動的消費者來說可說是相當便利。
車內採用對稱式的中控台鋪陳，儀表板為傳統類比指針搭配中央顯示資訊幕，並配有支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能的 9 吋觸控螢幕，中控台下方則搭配雙區恆溫空調。另外針對舒適需求導入了皮質座椅以及在後座追加 USB 充電槽，讓後排乘客也能享有充電的便利性。動力系統方面提供 RZ4E 1.9L 直列四缸渦輪增壓柴油引擎，具有 162HP 最大馬力及 360Nm 峰值扭力，在 12.7 秒內可從靜止加速至 62 英里/每小時，最高極速為 180km/h，買家亦可選擇六速手動變速箱或六速自排。
D-Max 車系在國內市場並無販售，主要銷售於東協與英國等右駕市場，並在同級皮卡市場當中也是相當熱門的選擇。
國內市場方面，Isuzu 品牌是由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2022 年的 5 噸以上日系商用車市占率為 23.9%，比起 2021 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。