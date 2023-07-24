日裔純種美系休旅　第四代 Honda Pilot Elite 試駕

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第四代 Honda Pilot 在外觀方面可以看出有著較舊款更為方正的輪廓，，同時車頭水箱護罩可以看出採用與六代 CR-V 相似的網格造型。

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標配有車頂行李架及大面積全景天窗。

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× 足踏 20 吋多輻式雙色鋁圈。

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尾門左下角貼有 AWD 銘牌，代表擁有 i-VTM4 扭力調配四輪驅動系統。

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× 三輻式多功能方向盤轉向輕盈，握感也十分舒適。

配有 10.2 吋液晶儀表板，可清晰投射各項行車資訊。

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擁有方便的環景功能，對於這類大型 SUV 來說相當實用。

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× 前座座椅具多向調整附記憶功能、電熱通風功能，可降低長途駕駛的身體疲勞感。

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於第二排選用三人座椅，不需要時則可向下摺疊形成含有杯架功能的中央扶手，或者是可將其直接移除放置於貨艙底部，爭取更大的空間靈活度。

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× 在三排座椅均為使用狀態之下，後方可提供 635 公升的空間，而僅有兩人座的狀態下則有 3,219 公升的表現。

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可發揮出 285 匹最大馬力與 355 牛頓米峰值扭力。

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