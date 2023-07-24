日裔純種美系休旅　第四代 Honda Pilot Elite 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於 Pilot 車系主攻北美市場，對於國內消費者較為陌生，但其產品定位比起國內消費者熟悉的 CR-V 還要高許多，且在 2006 年以來，Honda 於北美市場共銷售超過 200 萬輛 Pilot，其受歡迎的程度可見一班。國內市場方面，雖然目前臺灣本田並沒引進，但仍有少數進口貿易商自行導入，提供有需求的消費者進行選購。
新在哪裡：
本次試駕車款是由正佳汽車獨家引進的 Honda Pilot Elite。
外觀：
●全景電動天窗。
●車頂行李架。
●頭尾 LED 燈座 (頭燈、日行燈、方向燈、剎車燈、霧燈)。
●20 吋輪圈 (255/50 R20)。
●感應式電動尾門。
內裝：
●8 人座配置。
●9 吋中控觸碰螢幕，360 度環景，支援無線 Apple Carplay、Android Auto。
●10.2 吋數位儀表。
●抬頭顯示器。
●換檔撥片。
●前座隔音玻璃。
●前排加熱/通風電動座椅(駕駛含記憶功能)、第二排加熱座椅。
●15 瓦無線手機充電座。
●三區獨立空調。
●Bose 音響系統，配有 12 支揚聲器。
動力：
●搭載全新 3.5 升自然進氣V型六缸汽油引擎，搭配十速自排變速箱，配置 i-VTM4 四輪驅動系統。
●最大馬力 285ps/6,100rpm、最大扭力 36.2kgm/5,000rpm、平均油耗 8.93 km/L。
●7 種駕駛模式：Normal、ECO、Snow、Tow、Sport、Trail、Sand 為 TrailSport、Elite 編成才有。
安全&科技：
●Honda Sensing 輔助功能。
●陡坡緩降控制。
全新一代 Pilot在外觀方面可以看出有著較現行款更為方正的輪廓，同時車頭水箱護罩可以看出採用與六代 CR-V 相似的網格造型，LED 頭燈為矩形設計，宛如放大版的 CR-V。且在不同車型等級的規劃上亦將導入鍍鉻或者黑色飾件組來增添豪華或者運動的氣息。車身尺碼分別為 5,085x1,992x1,828mm，軸距則為 2,890mm，是品牌歷史上最大的 SUV 車款。
第四代 Honda Pilot 在外觀方面可以看出有著較舊款更為方正的輪廓，，同時車頭水箱護罩可以看出採用與六代 CR-V 相似的網格造型。
LED 頭燈為矩形設計，宛如放大版的 CR-V。
且在不同車型等級的規劃上亦將導入鍍鉻或者黑色飾件組來增添豪華或者運動的氣息。
第四代 Honda Pilot 車身尺碼分別為 5,085x1,992x1,828mm，軸距則為 2,890mm，是品牌歷史上最大的 SUV 車款。
標配有車頂行李架及大面積全景天窗。
具有 Keyless 功能，方便乘客上下車。
足踏 20 吋多輻式雙色鋁圈。
車尾標示著大大的 Pilot 字樣，很難將其錯認。
尾燈採燻黑處理，看上去更有跑格。
尾門左下角貼有 AWD 銘牌，代表擁有 i-VTM4 扭力調配四輪驅動系統。
具有大面積防刮飾板，強調越野性格。
座艙部分，新款 Pilot 依舊維持三排座椅的設定，不過除了提供既有的 7 人座版本之外，亦新增 8 人座選項，於第二排選用三人座椅，不需要時則可向下摺疊形成含有杯架功能的中央扶手，或者是可將其直接移除放置於貨艙底部，爭取更大的空間靈活度。至於在貨艙空間部分，在三排座椅均為使用狀態之下，後方可提供 635 公升的空間，而僅有兩人座的狀態下則有 3,219 公升的表現。配備表現上，新款 Pilot 採用了複合式的材質鋪陳以營造出更優異的車室質感，並配有 10.2 吋液晶儀表板及 9 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay和 Android Auto 系統，並簡化車用導航功能，整體介面更為簡潔。中央鞍座前方的置物平台可支援兩個智慧手機並排充電。在 Touring 和 Elite 車型上則標準配備 12 組揚聲器 Bose 高級音響系統和 15.7 吋超重低音。Honda Sensing 列為全車系標準配備，包含 ACC 主動跟車系統、LKAS 車道維持輔助、交通號誌辨識等。
新款 Pilot 採用了複合式的材質鋪陳以營造出更優異的車室質感。
三輻式多功能方向盤轉向輕盈，握感也十分舒適。
配有 10.2 吋液晶儀表板，可清晰投射各項行車資訊。
配備 HUD 抬頭顯示器。
電動尾門開關位於駕駛左側。
9 吋多媒體觸控螢幕畫質清晰且支援 Apple CarPlay和 Android Auto 系統，並簡化車用導航功能，整體介面更為簡潔。
Honda Sensing 列為全車系標準配備，包含 ACC 主動跟車系統、LKAS 車道維持輔助、交通號誌辨識等。
擁有方便的環景功能，對於這類大型 SUV 來說相當實用。
在 Touring 和 Elite 車型上則標準配備 12 組揚聲器 Bose 高級音響系統和 15.7 吋超重低音。
配備三區恆溫空調系統、加熱通風前排座椅以及手機無線充電等高級配備。
排檔採用按鍵式操作，使用起來新穎且容易上手，下方整合駕駛模式切換、電子煞車、Brake Hold、怠速熄火、陡坡緩降等按鍵。
扶手下方擁有頗深的置物空間。
在副駕駛座以及門板上擁有多處置物空間。
全景式玻璃天窗給予車室明亮的空間感。
前座座椅具多向調整附記憶功能、電熱通風功能，可降低長途駕駛的身體疲勞感。
第二排座椅空間寬闊，支撐性相當充實，就算是成人也可舒適乘坐。第二排採全果嶺地板配置，腿部空間不在受到壓迫。
中船上設置空調出風口並可調節溫度，同時整合電熱椅、USB 充電口及 150W 電源。
後座具有後座遮陽簾，可增加隱蔽性並阻擋外部光線。
第二排座椅具有一鍵式傾倒功能。
於第二排選用三人座椅，不需要時則可向下摺疊形成含有杯架功能的中央扶手，或者是可將其直接移除放置於貨艙底部，爭取更大的空間靈活度。
第三排座椅其實相當寬裕，對於 170 公分以下成人來說已十分堪用。
左右側具有 USB 電源、出風口以及杯架。
在三排座椅均為使用狀態之下，後方可提供 635 公升的空間，而僅有兩人座的狀態下則有 3,219 公升的表現。
尾廂左側設有電動尾門按鈕和 180W 電源。
動力部分，新款 Honda Pilot 採用全新 24 氣門、雙凸輪軸設計的 3.5 升 V6 自然進氣引擎，搭配 10 速自排變速系統可發揮出 285 匹最大馬力與 355 牛頓米峰值扭力，同時配有第二代 i-VTM4 扭力調配四輪驅動系統，提供 Normal、Econ、Snow、Sport、Sand、Trail 以及 Tow 共計 7 個駕駛模式選擇，最高能拖曳 2,268 公斤。底盤方面，官方指出底盤縱向剛性增強 8%、後部增強 29%，再加上重新調校的前麥花臣與全新後多連桿設計，整體的乘坐質感更佳。
尾廂帳板下方具有充裕的置物空間，並可將第二排中央座椅放置於此。
採用全新 24 氣門、雙凸輪軸設計的 3.5 升 V6 自然進氣引擎。
可發揮出 285 匹最大馬力與 355 牛頓米峰值扭力。
駕著 Honda Pilot 上路，動力充足的自然進氣 V6 引擎表現十分線性，在市區紅燈起步時推動重達 2.1 噸的車身顯得易如反掌，怠速時更展現出 6 缸引擎精美的運轉順暢度，而 10 檔變速箱換檔綿密且無明顯頓挫，爬坡時也不會吃力，轉向系統相當輕盈，即便身長 5 米卻毫無壓力，第二代 i-VTM4 扭力調配四輪驅動系統讓駕駛在高速過彎時也失信心，不過基於一台中大型 SUV，依然可感受到明顯的側傾。
提供 Normal、Econ、Snow、Sport、Sand、Trail 以及 Tow 共計 7 個駕駛模式選擇，最高能拖曳 2,268 公斤。
高速行駛的風切聲被優異的組裝品質抑制地無影無蹤，經過市區多處坑洞時並能充分感受到底盤的扎實剛性。雖然本質上為一輛龐大的休旅車，路感卻不會過於模糊，懸吊系統在保留舒適性的前提下，仍然可以將經過路面時的資訊清楚地回饋給駕駛者，可說是舒適卻具有一定跑格的 8 人座休旅。
現行的第 3 代 Honda Pilot 問世至今已經歷 6 年之久，在大尺碼 SUV 市場上的銷量一直都表現亮眼，主要競爭對手為 Infiniti QX60、Kia Telluride、Mazda CX-9、Toyota Highlander 等車型，在競爭如此激烈的美國中大型 SUV 市場中具有相當鮮明的品牌性格，且在各方面的表現也可圈可點，相當推薦給喜愛「日裔美籍」車款的朋友們。