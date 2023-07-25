日本普利司通再獲 Honda 全新 CR-V 官方指定用胎
普利司通繼2022年以「ALENZA H/L33」成為Honda新世代HR-V指定出廠配胎後，今年再度攜手Honda全新第六代CR-V，將以旗下全能型都會休旅車款「DUELER H/L33」作為CR-V官方指定出廠胎款。面對CR-V客群所需的各種路況抓地力與舒適性、經濟性需求，「DUELER H/L33」均能以優異的各項能力，協助CR-V達到相輔相成的合作效果。
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在這休旅車款蓬勃發展的年代，消費者購車首要選項已從房車轉向休旅車，更好的行駛視野、更出色的空間機能運用，以及相較於房車而言不遑多讓的動力與燃油經濟性表現，都是促進市場關注度轉向休旅車的關鍵因素。All-new CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。耕耘國內休旅車市場長達三十年的Honda CR-V，是國產休旅車裡佔有舉足輕重地位的角色，自然會以嚴格標準來選擇搭配胎款。
日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示：「為同時滿足全新世代CR-V的都會與郊外行駛需求，日本普利司通特別於研發過程中，針對CR-V車輛功能特性與使用者層面來滿足多元化用途。包含高速公路/市區道路的優異乾、濕地抓地力及煞停能力，給予駕駛者強烈駕駛信心與信賴感；以及低噪音花紋設計/低滾動阻力膠料配方所呈現的寧靜路感與燃油經濟性提升，皆是「DUELER H/L33」對應CR-V此等全方位休旅車型所提供的高水準表現。
經過與Honda完整的合作開發過程，新車出廠即裝載235/60R18「DUELER H/L33」配胎的新世代CR-V，接下來不論車主駛往何處，市區為主的通勤路段，或是行經非鋪裝路面的露營場地，歷經多項路況測試並通過原廠嚴格標準審驗的「DUELER H/L33」，肯定都能在各種環境中完美達成任務，成為CR-V的最佳合作夥伴！