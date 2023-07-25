吃小籠包喉嚨燙傷！客爆氣控鼎泰豐：沒教要怎吃 正確吃法曝光
現點現蒸的小籠包擄獲不少老饕的胃，而說到小籠包誰能不想到台灣知名企業「鼎泰豐」！不過日前卻有民眾出面指控，表示到鼎泰豐用餐時，結果食用小籠包卻被湯汁燙到「喉嚨出血」，認為店員沒有告知正確吃法才害他燙傷。對此，鼎泰豐也表示將持續落實員工上菜程序說明訓練。
記者張嘉哲/綜合報導
據《東森新聞》報導，一名男子第一次到鼎泰豐用餐，當天就點了招牌小籠湯包，當時服務員上菜時僅說「小籠包會燙口要小心」，結果那個湯包「湯汁燙到我喉嚨」，當下男子感到非常的疼痛，一共喝了6罐冰水，回家才發現喉嚨已經有出血、紅腫的情況。
事後男子打電話到鼎泰豐去客訴，先是表示店員上菜沒有提醒他，鼎泰豐致歉是店員疏失，後來又表示店員有說「小心燙口」，但沒教怎麼食用，說法不大相同。鼎泰豐對此則回應「當時服務員有提醒溫度較高，之後會持續落實上菜說明，謝謝顧客提醒，不過民眾吃湯包還是小心。」
而事實上，鼎泰豐小籠包應該怎麼吃呢？還真的有一套SOP！過去在《廚神當道》澳洲版中，一位鼎泰豐廚師Edward就教過在場觀眾小籠包正確食用方法，是將其夾到湯匙上面之後，用筷子在小籠包底部夾出一個洞口，接著先慢慢喝鮮甜湯汁，才吃下小籠包，如此一來就不會被「爆汁」的湯包給燙傷囉！