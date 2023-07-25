STI 部門調校、Brembo 卡鉗上身　2024 Subaru BRZ tS 新登場

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Subaru USA 正式公開全新的 BRZ tS 車型。Subaur USA 日前在加州舉辦的 Subiefest 活動上發表的全新 BRZ tS 車型，這款新車型在第一代時期也曾經推出，外觀上最引人注目的便是升級前後 Brembo 剎車卡鉗套件，官方公布的照片當中更使用了金色塗裝點綴，同時外觀細節上還有頭燈上的紅色 BRZ 字樣、黑色外後視鏡蓋及 tS 專屬徽飾等等。
在底盤部分，BRZ tS 採用 STI 部門調校的懸吊系統，宣稱具有更加犀利的操控表現，並搭配全新的黑色 18 吋。Subaru 也在 Subiefest 活動上對外表示，新推出的 tS 車型將成為車系的常規車型，而不是像上一代以限量車型的方式提供。
另外 BRZ tS 也首次加入了手排車型專用的 EyeSight 系統，藉由車頭前方的攝影鏡頭和感應器，提供前方預防碰撞剎車 (AEB)、主動式巡航控制系統 (ACC)、車道偏離警示等 ADAS 功能，其中 ACC 功能由於車輛在自動加速或者剎車時來手動換檔，因此將限制在 30km/h 以上才能開啟。
2024 年式 BRZ tS 預計將於 2024 年第一季在北美市場供應，目前官方尚未公布其定價，但可以預期是價格將超過 32,000 美元，主要是 2023 BRZ Limited 目前的起價為 32,115 美元，而未來 tS 將定位於 Premium 車型之上。