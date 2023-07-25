慶祝 GLI 車型誕生 40 周年　Volkswagen 推出 Jetta GLI 40th Anniversary E

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慶祝 Jetta GLI 車型誕生 40 周年，Volkswagen 特別推出 Jetta GLI 40th Anniversary Edition。此次新推出的 Jetta GLI 40th Anniversary Edition將提供純灰、純白和藍色三種車色選擇，外觀上標準 GLI 車型不同之處在於水箱罩、後視鏡蓋和行李廂鴨尾均採用黑色畫烤漆處理，同時水箱罩中央、進氣孔飾蓋也以紅色元素來點綴。另外輪圈部分則搭載專屬的 10 幅式造型 18 吋黑色輪圈，而剎車卡鉗也同樣以紅色點綴。
進入到車內，Jetta GLI 40th Anniversary Edition 採用了布質材質包覆的座椅，內部還採用了類似星座圖案的線條鋪陳，外邊還有紅色的滾邊和 GLI 40 紅色標籤，車上的杯架底部前方採用GLI的標誌，下方則有 1984 的字樣。而方向盤下方幅條也加入 40 的標誌。
動力上保持不變，依舊搭載 2.0 TSI 渦輪增壓四缸汽油引擎，搭配 6 速手排變速箱或者 7 速 DSG 雙離合器變速箱及電子差速器，可發揮 228hp 最大馬力和 258lb-ft 的峰值扭力。
Jetta GLI 在 1984 年推出之際，當時便搭載了 1.8升四缸引擎，其可發揮出 90hp 及 100lb-ft 的輸出表現，雖然以現代的標準整體性能看起來並不起眼，但對於當時入門等級的運動化房車來說還是具有不錯的市場競爭力，而在 1988 年第二代車型換上 16V 汽門技術的引擎，將最大馬力再提升至 123hp。而第三代 Jetta 並未推出 GLI 車型，直到第四代車型再度回歸，搭載了 VR6 及 1.8 TSI 動力。
Jetta 車系可追溯至自 1979 年，最早是由 Golf 底盤所延伸推出的三廂四門房車，當時可視為 Golf 房車版。早期在北美市場獲得當地消費者認同後，原廠開始重新研製，對比 Golf 有著較寬大的車室空間，成為市場上熱賣的車種。不過隨著現代消費者需求不同，房車需求量已不像以往那麼大，使得 Jetta 不再是全球戰略性車款，而是轉化為限定市場特賣的車型，甚至在中國大陸市場化為獨立品牌，讓 Jetta 衣缽得以延續下去。