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Mercedes-Benz 預告將在 IAA 帶來全新入門豪華概念車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

德國車廠 Mercedes-Benz 日前正式公佈了 2023 慕尼黑車展陣容，宣布將帶來全新的入門豪華概念車，全新 E-Class All- Terrain、Vision EQXX 概念車和 Vision One-Eleven 概念車等，另外官方還將在車展上公佈最新的電動化進度，而有關新車的更多資訊將在 9 月 5 日開幕日上揭曉。

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Mercedes-Benz  將在 9 月舉辦的 IAA 車展上帶來全新的入門豪華概念車。
為了精簡品牌旗下的產品陣容，Mercedes-Benz 最早在 2022 年 5 月對外透露新產品計劃，未來將劃分入門豪華（Entry Luxury）、核心豪華（Core Luxury）和高端豪華（Core Luxury）三大種類的車款，目前入門豪華車型有包含 A-Class 掀背、A-Class 房車、B-Class、CLA-Class、CLA-Class Shooting Brake、GLA-Class 以及GLB-Class 共 7 款車型，官方未來計畫將簡化至 4 款車型。

CLA-Class
而在車展上將公布的全新入門豪華概念車將詮釋品牌新世代入門豪華車型的全新設計風格，透過官方公布的預告圖可以觀察出，其將會擁有非常流暢的車頂線條，尾部將融合了 CLA 及 A-Class 房車的造型，同時前後葉子板的車身線條亦有類似 LED 光源來點綴。而外媒也將原廠公布的預告圖提高曝光度，更可以看到概念車採用極短的前後懸設計，預期能夠進一步擴大車內空間；同時外後視鏡也設計於前門的三角窗位置。據了解，入門豪華車型將會以全新的 MMA 架構生產，可以支援燃油以及電動車型。

至於全新的 E-Class All-Terrain也將在慕尼黑車展上迎來首發，該車作為 E-Class Estate 的跨界車型，在外觀上預期將增添專屬的越野風格套件，包含黑色防刮材質、護板、側裙以及輪眉等。

A-Class 房車

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