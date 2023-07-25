露營生活好夥伴！　福斯商旅 Caddy California TDI 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次實拍車輛為福斯商旅 Caddy California TDI，建議售價為 169.8 萬元起。福斯商旅 Caddy California 承襲家族世代設計語彙，側滑門及尾門具專屬 California 字樣，並搭配 17 吋 Colombo 雙色鋁合金輪圈，營造出更加豪華視覺感受。在車身尺寸方面，Caddy California車長 4,853mm、車寬 1,855mm、車高 2,042mm，軸距則為 2,970mm，可帶來更出色的舒適乘坐空間。車色提供專屬的蘋果綠選項，也可選擇古銅金、鋼琴紅、晴空藍、星空藍、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、珍珠黑或香草白等 10 款繽紛亮眼車色。
福斯商旅 Caddy California 承襲家族世代設計語彙，擁有全新福斯家族外觀設計基因， 蜂巢狀進氣壩造型和全新 LED 頭燈組襯托科技化的車頭設計。
全新 LED 頭燈組，全面整合日行燈、方 向燈、遠近燈及霧燈，並擁有全天候輔 助照明系統，兼顧質感及實用性。
在車身尺寸方面，Caddy California車長 4,853mm、車寬 1,855mm、車高 2,042mm，軸距則為 2,970mm，可帶來更出色的舒適乘坐空間。
車外後視鏡採用黑色鏡面烤漆搭配。
車側滑門和尾門各有一個 「California」字樣，突顯其細膩質 感及不凡身世。
全新 LED 尾燈全面整合剎車燈、方向燈、 後霧燈及倒車燈提升夜間行駛的辨識度。福斯商旅 Caddy California 是國內唯一中型休旅格局所打造的入門MPV露營車款，提供完整 California 專屬露營配備，包含：出遊必備的「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，亦可選配提升舒適空間的「全景玻璃車頂」；車室內裝則以實用機能設計為導向，標配符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配舒適「雙人摺疊臥鋪」；另配置露營車必備的「環艙遮陽簾」、「遮光置物袋」、以及「通風換氣紗窗」，可保持車內通風確保空氣清新；同步搭載 LED 臥艙閱讀燈、LED 尾門照明燈、230V 歐規插座。同時更具備行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐及餐具置放儲物區，整合於車身設計讓戶外生活更輕鬆愜意。
全新科技化中控台採用數位觸控的設計，一目了然的介面，提供直覺便利的數位駕駛 體驗。實用的多功能方向盤，可一手掌握 ACC、音響等設定。換檔撥片則提供駕駛隨 心所欲的操控樂趣。
Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表板，車輛資料和座艙資訊透過不同模式顯示 於儀表板上 (包含播放音樂清單、智能 駕駛輔助系統等)，所有行車資訊一目 了然，增進駕駛便利性。
搭載全新 Composition 8.25 吋觸控螢幕，輕輕觸碰即可設定車內的多項功能，如 空調、導航、音樂等功能。智慧型手機透過 APP-Connect 即可同步操作多項功能，提供便捷的操作介面。
搭載電子線傳式雙離合器變速系統滿足駕駛換檔的流暢度及靈敏性；按鍵式電 子手剎車 (含Auto Hold) 大幅減少長途駕車的疲勞。
第二排延續 40:60 的設計，擁有椅背角度調整機能，而可卸除式的設計也延續下來，面對大型物品的酬載亦不成問題。乘坐表現上因高頂設計擁有不錯的頭部空間，乘載三名成年人也不會顯得侷促。
第二排多功能摺疊桌為標配。
通風換氣紗窗是保持宜人溫 度一夜好眠的絕佳配備。
有了車側上方的遮陽棚，不論晴雨， 搖身一變即成為美景環繞的戶外客廳。
整合於車身設計的隱藏式流理台，實 用機能及貼心巧思能滿足您隨時野炊 的需求。
擁有相當實用的收納櫃設計，右方隱藏式戶外摺疊桌椅 (一桌兩椅) 能當戶外餐桌使用，不用時能還能收納於臥鋪 下的收納空間。
位於車尾的遮光置物袋最大載重可達5 公斤，能增加車內收納空間，也能遮 擋光線確保隱私。
巧妙設計的折疊臥鋪，只要將第二排座椅向下摺疊，拉開臥鋪，就能打造舒適的雙人臥鋪，床墊尺寸 1,980*1,070*45mm。
特殊的碟形彈簧支撐舒適。動力配置方面，採用 EA288 Evo 系列 2.0 升 TDI 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速系統，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122PS 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 32.6kg-m 峰值扭力。配置新世代的速度感應式電子動力輔助轉向系統，滿足駕駛在美好旅途中皆能保持優異的操控性和穩定性。在底盤及動力科技方面，搭載福斯集團最新世代MQB轎式底盤，配置全新設計的複合式圈狀彈簧後懸吊系統，不僅提供媲美轎車的舒適度，更賦予車輛優異的動態表現，同時降低車身的離地高度，乘客進出車輛更便利。
深受消費者喜愛的 Caddy 車系，擁有超過 40 年歷史傳承，更於 2018 年創下全球第 200 萬輛新車出廠里程碑，成為國內外家庭用車的選擇。而全新世代 Caddy Maxi 自發表以來備受國人高度青睞，在台銷售持續穩定成長；綜觀Caddy 全車系今年 1～6 月累計銷量共 515 台，創下較去年同期成長 33％ 的銷售佳績，當中 Caddy California 更深受消費者熱烈回饋，成功締造國內原廠入門露營車市場新標竿。