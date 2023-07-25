露營生活好夥伴！　福斯商旅 Caddy California TDI 實拍

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福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 本次實拍車輛為福斯商旅 Caddy California TDI，建議售價為 169.8 萬元起。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 福斯商旅 Caddy California 承襲家族世代設計語彙，擁有全新福斯家族外觀設計基因， 蜂巢狀進氣壩造型和全新 LED 頭燈組襯托科技化的車頭設計。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 全新 LED 頭燈組，全面整合日行燈、方 向燈、遠近燈及霧燈，並擁有全天候輔 助照明系統，兼顧質感及實用性。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 在車身尺寸方面，Caddy California車長 4,853mm、車寬 1,855mm、車高 2,042mm，軸距則為 2,970mm，可帶來更出色的舒適乘坐空間。

車外後視鏡採用黑色鏡面烤漆搭配。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 車側滑門和尾門各有一個 「California」字樣，突顯其細膩質 感及不凡身世。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 全新 LED 尾燈全面整合剎車燈、方向燈、 後霧燈及倒車燈提升夜間行駛的辨識度。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 全新科技化中控台採用數位觸控的設計，一目了然的介面，提供直覺便利的數位駕駛 體驗。實用的多功能方向盤，可一手掌握 ACC、音響等設定。換檔撥片則提供駕駛隨 心所欲的操控樂趣。

Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表板，車輛資料和座艙資訊透過不同模式顯示 於儀表板上 (包含播放音樂清單、智能 駕駛輔助系統等)，所有行車資訊一目 了然，增進駕駛便利性。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 搭載全新 Composition 8.25 吋觸控螢幕，輕輕觸碰即可設定車內的多項功能，如 空調、導航、音樂等功能。智慧型手機透過 APP-Connect 即可同步操作多項功能，提供便捷的操作介面。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 搭載電子線傳式雙離合器變速系統滿足駕駛換檔的流暢度及靈敏性；按鍵式電 子手剎車 (含Auto Hold) 大幅減少長途駕車的疲勞。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 第二排延續 40:60 的設計，擁有椅背角度調整機能，而可卸除式的設計也延續下來，面對大型物品的酬載亦不成問題。乘坐表現上因高頂設計擁有不錯的頭部空間，乘載三名成年人也不會顯得侷促。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 第二排多功能摺疊桌為標配。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 通風換氣紗窗是保持宜人溫 度一夜好眠的絕佳配備。

有了車側上方的遮陽棚，不論晴雨， 搖身一變即成為美景環繞的戶外客廳。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 整合於車身設計的隱藏式流理台，實 用機能及貼心巧思能滿足您隨時野炊 的需求。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 擁有相當實用的收納櫃設計，右方隱藏式戶外摺疊桌椅 (一桌兩椅) 能當戶外餐桌使用，不用時能還能收納於臥鋪 下的收納空間。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 位於車尾的遮光置物袋最大載重可達5 公斤，能增加車內收納空間，也能遮 擋光線確保隱私。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 巧妙設計的折疊臥鋪，只要將第二排座椅向下摺疊，拉開臥鋪，就能打造舒適的雙人臥鋪，床墊尺寸 1,980*1,070*45mm。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍 特殊的碟形彈簧支撐舒適。

福斯商旅 Caddy California TDI 實拍