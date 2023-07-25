NISSAN ProPILOT 智行安全系統為何能超越 LV2 等級？

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NISSAN ProPILOT 智行安全系統 隨全球對於行車安全的關注日漸提升，如何創造安心舒適旅程，成為各大車廠的第一考量。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 全新 NISSAN X-TRAIL「e-POWER」與「輕油電」雙動力具備同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』、『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 NISSAN ProPILOT 智行安全系統 透過 AI 智能擬真駕駛，精準控制剎車與轉向，並於 LKA 車道維持輔助系統開啟狀況下，相鄰車道有大型車輛，可調整車道內位置。

P-FCW超視距車輛追撞警示系統藉由車輛前側的雷達感知器來測量同一車道中的前兩台車的車距和車速，當車速高於5km/h以上且有追撞前車的風險，系統會於儀表閃爍前車偵測指示燈，並發出警示音提醒駕駛。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 RR-AEB 後方緊急煞車系統在車輛倒車時，透過車輛後雷達感知器，偵測正後方與障礙物 (包含牆壁、行人、柱子) 的距離，當與正後方障礙物有碰撞危險時，系統即主動介入緊急煞車。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 EAPM 油門誤踩緊急輔助系統具備了低速油門控制功能及低速緩衝煞車功能，利用設置於前後保桿上的駐車感知器來偵測行進方向中的障礙物。當車輛靜止或是以低速 (低於15km/h) 行駛時，若駕駛誤踩油門 (快速而深度踩下) 但感知器偵測到障礙物，則系統將啟動低速油門控制功能，自動減低引擎出力(約6秒)並輕微施加煞車以防止車速升高；當車輛以低速 (2~15km/h) 行駛時，若系統偵測到障礙物且判定有撞擊風險時，則系統將啟動低速緩衝煞車功能，自動控制引擎出力、施加煞車以防止撞擊或減低損害。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 全新 NISSAN X-TRAIL 採用前後一體順皆的高強度車身結構，超高張力鋼板從 14% 提昇至 35%，較先前減重了 20 公斤，剛性更提昇 27%。

NISSAN ProPILOT 智行安全系統 全新 NISSAN X-TRAIL 在歐洲 EURO NCAP 獲得 95% 高分評價，超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美車款。