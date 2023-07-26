造型更洗鍊 小改款 Kia Sorento 亮相

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第四代小改款 Kia Sorento 首度曝光。外觀方面，全新小改款 Kia Sorento 在保有既有的輪廓之下，於車頭部分導入EV9 的設計元素，品牌象徵的 Tiger Nose 水箱護罩經過重新設計，整體更為洗鍊，同時頭燈造型亦換上全新的 Y字形結構，使得整體視覺感官更加前衛。車側部分保持不變，但換上全新的輪圈設計，而車尾方面原本的分離式尾燈組改為整合式的設計，內部的 LED 光源則經過重新排列，同時原本位於尾門下半部中央的車名字母也統一整合在左下角，並取消後保桿左右的通風孔造型。
內裝部分同樣維持平直的線條簡單勾勒出鮮明的層次感受，並換上全新的曲面式雙螢幕設計，螢幕下方的空調介面則經過大幅度修改，改用電容式的操作方式，同時垂直式的冷氣出風口亦取消，整合至中控台內部以橫向的方式呈現，搭配 LED 環艙照明系統更顯科技感。另外新款 Sorento 也導入 Hyundai Motor Group 開發的指紋辨識系統，並提供 Interstellar Grey、Volcanic S, Brown 以及 Cityscape Green 的新車色選擇。
動力上官方尚未公布，但預期繼續搭載 1.6 升渦輪油電系統、2.5 升渦輪引擎及插電式混合等多種不同輸出的動力系統。有關於第四代小改款 Sorento 的更多資訊 Kia 預期將在 8 月揭曉。