下放高科技配備 小改款 Škoda Scala & Kamiq 將首度搭載 Matrix LED 智慧複眼頭燈

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Škoda 宣布 Scala 和 Kamiq 將配備品牌最新的 Matrix LED 智慧複眼頭燈。目前 Škoda 已經大量應用 Matrix LED 智慧複眼頭燈應用在旗下車款上，包含在 Karoq、Octavia、Kodiaq、Enyaq 和 Superb 等車款上都使用了一段時間，而全新的 Scala 及 Kamiq 則是首度搭載，並將納入車系當中的選配清單當中。
外型上來看，Scala 全新的 Matrix LED 頭燈與水箱護罩相連一起，並在內部上方和底部加入 LED 日行燈條點綴，同時側邊的角落亦有相同的光源，替這款五門掀背車賦予最新的特徵。而 Kamiq 的整體變化則較不明顯，但是上方的 LED 日行燈更加犀利，同時主頭燈的尺寸也較舊款略有調整。
從官方先前公布的設計草圖來看，全新 Scala 和 Kamiq 車頭及車尾的細節均經過重新設計，導入全新的幾何線條勾勒出更為動感的樣貌，像是進氣格柵、導流飾條等等，都讓兩者原本較為樸實的造型添入更為活潑的氣息。
除了車頭之外，兩款新車亦針對後保險桿的線條造型強化，Kamiq 依舊保有類金屬的銀色飾板點綴，但兩側也透過黑色飾條來勾勒出運動化的氛圍。Scala 則可以看到紅色的反光條位置下移至最下端，與類排氣飾管的造型並排一起。
動力表現上，Scala 和 Kamiq 均將搭載相當成熟的 1.0 TSI 渦輪增壓直列三缸引擎以及 1.5 TSI 渦輪增壓直列四缸引擎兩款動力，並搭配 6 速手排變速箱或者 7 速雙離合自動變速箱，可分別輸出 115hp 及 150hp。