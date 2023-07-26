出自波蘭改裝廠 Ford Ranger Raptor 化身豪華越野猛禽

我是廣告 請繼續往下閱讀
波蘭改裝廠 Carlex Design 日前宣布以 Ford Ranger Raptor 為基礎升級而來的改裝成車 CRX T-REX。首先在外觀部分，CRX T-Rex 在車身細節上大量採用了 LINE-X聚脲塗料來增強車輛的侵略性，並能增加抵抗損壞和應付惡劣道路環境，包含了車頭保險桿、水箱護罩、後視鏡外蓋、車門腳踏板、輪拱等處。引擎蓋也增加了全新的進氣口設計，讓車輛在既有優異的越野性能下再次提升性能韻味；車頂上方還同步加裝全新的探照輔助照明燈組，進一步增進夜間的照明效果與個性化風格。
車身側面則換上Carlex Design 設計的橘色元素彩繪，同時加裝專屬設計的 18 吋輪圈，並搭配越野輪胎，同時左右輪距也較原廠設定寬上許多，因此前後的輪拱也額外加裝擋泥片並以鉚釘來點綴。
相較於外觀，內裝對於 Carlex Design 來說才是真正的改裝重點，整體座艙採用亮麗的橙色為主色調並搭配黑色元素點綴。包含中控台、中央鞍座、座椅、車頂等處都使用皮質來包覆。同時全車座椅都採用蝴蝶式的椅背設計，兩側肩部均加入菱形的鏤空設計，視覺感官上相當的吸睛。
動力部分，Carlex Design 並未針對其進行升級，依舊維持 3.0 升雙渦輪增壓 V6 引擎的設定，能釋出 292ps、50kg-m 的動力表現，搭配 10 速SelectShift 手自排變速箱 (E-Shifter電子式排檔系統)，可於 7.9 秒內達成 0至100km/h加速。
此次 Carlex Design 推出的 CRX T-Rex 升級套餐報價為 99,900歐元，該廠過去也有針對高級性能品牌升級的經驗，包含了 Ferrari Purosangue、Rolls-Royce Cullinan 等。