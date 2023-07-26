全方位純電休旅　Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

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Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 本次試駕車款為 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV，建議售價為新臺幣 358 萬元起。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

承繼 Mercedes-EQ 家族設計語彙，同時所有的設計、科技都一脈相承，流線弓形與平順的無縫設計帶來獨特的圓潤造型。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 科技感十足的車頭，在新一代 Mercedes-EQ 夜幕星芒式護罩底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 多光束智慧型數位頭燈，附有自動調適遠燈輔助及 ULTRA RANGE 超長距遠光燈。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 AMG Line 外觀套件，包含 AMG 專屬造型車身同色前保桿附黑色塗裝下緣、鍍鉻進氣口飾條以及黑色兩側進氣鰭片、黑色車身側裙、AMG 專屬造型車身同色車尾飾條附黑色塗裝下緣，營造出熱血運動的性格。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

車身尺碼為 4,879x2,141x1,685mm，軸距為 3,030mm。隱藏式車門把手設計不僅美觀俐落， 更確保低風阻以及消弭風切噪音的舒適性

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 外後視鏡採與車身同色烤漆，並在 A 柱上貼有 EQE 銘牌。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 車側登車踏板附燈光照明功能，並經過最佳化空氣動力設計，毫不干擾行駛中的側向靜謐性。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 標配 20 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈 (255/45 R20)，具有前衛科幻的低風阻造型。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 3D 螺旋造型尾燈辨識度更高之外，也讓光感集中增加安全警示性。

後保桿上具有雙側環型雙柵式鍍鉻飾條，點綴出傲人質感。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 內裝部分承襲 Mercedes-EQ 品牌高度數位化的象徵，細節部份則以金屬及皮革等元素進行穿插，營造出兼具豪華融合前衛科技的氛圍。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 多功能平底跑車方向盤 (Nappa 真皮) 附動能回充調節撥片，握感扎實且輕易掌控。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 12.3 吋寬螢幕數位儀表可呈現豐富而清晰的顯示效果。

頭燈調整以及電子煞車皆整合於駕駛左側。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 中央採用 12.8 吋 OLED 高解析度中央螢幕，內建 MBUX 多媒體系統及 Smartphone Integration 無線智慧型手機整合功能，全車包括空調、氣氛燈、導航、車輛資訊等功能均可在此操作，導航還支援 MBUX 擴增實境功能。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 若無選配 MBUX Hyperscreen (NTD$454,000)，將享有三芒星標背光飾板，質感十分良好。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 儀錶台以灰色 ARTICO/ NEOTEX 材質包覆 (附紅色縫線)，凸顯運動風格。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 標準配置 Burmester® 3D 環場音響系統。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 無傳動軸設計使空間更寬敞，置物空間規劃多元，實用性亦具備一定水平。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 全景式電動玻璃天窗列為標配。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 享有 ARTICO/MICROCUT 黑灰雙色跑車型座椅，享有雙前座四向腰靠調整 (椅附記憶功能) 及電熱功能。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 後座底板採全果嶺平整設計，座椅支撐性亦屬上乘，保有該級距舒適標準。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 空調出風口為標準配備，下方提供 2 組 USB-C 充電孔以滿足乘員所需。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 後方的行李廂空間亦有 520-1,675 公升的容積，對比 EQE 的 430 公升還要優異。

障板下方具有不小的置物空間可用來囤放充電器。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 標配進階智慧駕駛輔助套件。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 標配有智能停車輔助含 360 度環景攝影，讓駕駛在市區停車的壓力減少許多。

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Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 提供 Eco、Comfort、Sport 及越野等駕駛模式，並可透過 Indiviual 來進行自訂義調整。

Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕 擁有最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)，具備超高功率達 170 kW 的充電系統，快速完成高電壓電瓶的充電。

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