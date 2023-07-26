全方位純電休旅　Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV 試駕

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本次試駕車款為 Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC SUV，建議售價為新臺幣 358 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●繼承 Mercedes-EQ 家族設計語彙。
●車頭的大面積亮黑色的「Black Panel」底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備。
●20 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈。
●全景天窗。
●感應式尾門。
●3D 螺旋造型尾燈。
內裝：
●承襲 Mercedes-EQ 品牌高度數位化的象徵，細節部份則以木質、金屬及皮革等元素進行穿插。
●數位儀表：12.3吋。
●中控螢幕 12.8 吋。
●Auto hold、電子手剎車。
●雙前座電熱椅+記憶功能。
●無線 Apple Carplay、Android Auto。
●手機無線充電。
●雙區恆溫空調。
●15 支 Burmester 環場音響系統。
動力：
●雙馬達四輪驅動配置 (搭載熱泵系統)。
●最大馬力：292 hp、最大扭力：78.0 kgm、0 -100km/h：6.6秒、極速210 km/h。
充電規格：
●DC：170 Kw，10-80%，31 分鐘，續航里程：549km (WLTP)。
全新 EQE SUV 承繼 Mercedes-EQ 家族設計語彙，同時所有的設計、科技都一脈相承，流線弓形與平順的無縫設計帶來獨特的圓潤造型。科技感十足的車頭，在大面積亮黑色的「Black Panel」底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備，同時更標準配備多光束智慧型數位頭燈和 AMG Line 外觀套件，包含 AMG 專屬造型車身同色前保桿附黑色塗裝下緣、鍍鉻進氣口飾條以及黑色兩側進氣鰭片、黑色車身側裙、AMG 專屬造型車身同色車尾飾條附黑色塗裝下緣，營造出熱血運動的性格。車身尺碼為 4,879x2,141x1,685mm，軸距為 3,030mm。
承繼 Mercedes-EQ 家族設計語彙，同時所有的設計、科技都一脈相承，流線弓形與平順的無縫設計帶來獨特的圓潤造型。
科技感十足的車頭，在新一代 Mercedes-EQ 夜幕星芒式護罩底下隱藏著雷達、攝影機、超聲波等輔助駕駛科技配備。
多光束智慧型數位頭燈，附有自動調適遠燈輔助及 ULTRA RANGE 超長距遠光燈。
AMG Line 外觀套件，包含 AMG 專屬造型車身同色前保桿附黑色塗裝下緣、鍍鉻進氣口飾條以及黑色兩側進氣鰭片、黑色車身側裙、AMG 專屬造型車身同色車尾飾條附黑色塗裝下緣，營造出熱血運動的性格。
車身尺碼為 4,879x2,141x1,685mm，軸距為 3,030mm。隱藏式車門把手設計不僅美觀俐落， 更確保低風阻以及消弭風切噪音的舒適性
外後視鏡採與車身同色烤漆，並在 A 柱上貼有 EQE 銘牌。
車側登車踏板附燈光照明功能，並經過最佳化空氣動力設計，毫不干擾行駛中的側向靜謐性。
標配 20 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈 (255/45 R20)，具有前衛科幻的低風阻造型。
3D 螺旋造型尾燈辨識度更高之外，也讓光感集中增加安全警示性。
後保桿上具有雙側環型雙柵式鍍鉻飾條，點綴出傲人質感。內裝部分承襲 Mercedes-EQ 品牌高度數位化的象徵，細節部份則以金屬及皮革等元素進行穿插，營造出兼具豪華融合前衛科技的氛圍。人機介面部份，將 MBUX Hyperscreen 列入選配，而整體人機介面採用黑框懸浮設計，車門把及座椅調整控制區域亦採用相同設計與之呼應。AMG Line 內裝套件擁有多功能平底跑車方向盤 (Nappa 真皮) 附動能回充調節撥片、跑車型座椅附電動雙前座四向腰靠調整、儀錶台以灰色 ARTICO/ NEOTEX 材質包覆 (附紅色縫線)、AMG 不鏽鋼行車踏板附橡膠防滑凸點、AMG 腳踏墊等。
內裝部分承襲 Mercedes-EQ 品牌高度數位化的象徵，細節部份則以金屬及皮革等元素進行穿插，營造出兼具豪華融合前衛科技的氛圍。
多功能平底跑車方向盤 (Nappa 真皮) 附動能回充調節撥片，握感扎實且輕易掌控。
12.3 吋寬螢幕數位儀表可呈現豐富而清晰的顯示效果。
頭燈調整以及電子煞車皆整合於駕駛左側。
中央採用 12.8 吋 OLED 高解析度中央螢幕，內建 MBUX 多媒體系統及 Smartphone Integration 無線智慧型手機整合功能，全車包括空調、氣氛燈、導航、車輛資訊等功能均可在此操作，導航還支援 MBUX 擴增實境功能。
若無選配 MBUX Hyperscreen (NTD$454,000)，將享有三芒星標背光飾板，質感十分良好。
儀錶台以灰色 ARTICO/ NEOTEX 材質包覆 (附紅色縫線)，凸顯運動風格。
標準配置 Burmester® 3D 環場音響系統。
無傳動軸設計使空間更寬敞，置物空間規劃多元，實用性亦具備一定水平。
全景式電動玻璃天窗列為標配。
享有 ARTICO/MICROCUT 黑灰雙色跑車型座椅，享有雙前座四向腰靠調整 (椅附記憶功能) 及電熱功能。
後座底板採全果嶺平整設計，座椅支撐性亦屬上乘，保有該級距舒適標準。
空調出風口為標準配備，下方提供 2 組 USB-C 充電孔以滿足乘員所需。
後方的行李廂空間亦有 520-1,675 公升的容積，對比 EQE 的 430 公升還要優異。
障板下方具有不小的置物空間可用來囤放充電器。安全科技方面，標配進階智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動轉向煞車輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護、PRE-SAFE® 主動側撞防護等。另擁有智能停車輔助含 360 度環景攝影、智能警示輔助、駕駛注意力輔助等。
標配進階智慧駕駛輔助套件。
標配有智能停車輔助含 360 度環景攝影，讓駕駛在市區停車的壓力減少許多。如同 EQE 四門轎車，EQE 350 4MATIC SUV 以相同全新電動模組化平台開發，獨有的高性能和功率與全電動驅動相結合，可輸出 215 kW (292 PS) 最大馬力，0-100km/h 加速可在 6.6 秒完成，最高極速可達 210 公里；四輪驅動系統搭配專屬 OFFROAD 越野模式；ECO 輔助系統受益於先進的溫度方案，算出最高效的駕駛方式，標配的熱泵利用電力驅動和高電壓電池所產生的廢熱為車內空間加熱，擁有最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)，具備超高功率達 170 kW 的充電系統，快速完成高電壓電瓶的充電。
提供 Eco、Comfort、Sport 及越野等駕駛模式，並可透過 Indiviual 來進行自訂義調整。
擁有最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)，具備超高功率達 170 kW 的充電系統，快速完成高電壓電瓶的充電。開著 EQE 350 4MATIC SUV 上路，雖然只有 200 多匹馬力，但調校仍以舒適平穩為主，在相當綿密且柔順的狀態下持續拉升車速，不會產生猛爆不適的加速感，但需要立即的性能時，將加速踏板踩深一些便可獲得，在高速公路與爬坡路段的加速輕鬆自得，運轉噪音不大，NVH 工程也合乎此級距 LSUV 應有水準。
乘駕品質方面，擁有相當精良的底盤調校，舒適型懸吊在試駕的各路段中均帶來令人驚豔的抑震表現與穩定性，轉彎指向性算是清楚，受惠於設置於底盤的電池模組使重心大幅降低，駕駛時會產生低於噸位不少的錯覺，即便後座乘客也能享有彎道中愜意的體驗，比 GLE 要來得更加舒適穩重，整體行路品質頗為優異。
隨電動車逐漸當道，Mercedes-EQ 品牌的出現可說是相當重要，先前依分別以 EQC、EQS、EQA、EQB、EQE 進入市場，銷售表現也相當亮眼。而在競爭更為激烈的 SUV 市場中，EQE SUV 和 EQS SUV 進到臺灣市場後到底能不能受到消費者歡迎，就有待觀察了。