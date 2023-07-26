杜蘇芮颱風來襲 Ford 提醒全台車主注意行車安全
中央氣象局針對杜蘇芮颱風已於 7 月 25 日下午發布陸上颱風警報，根據最新資料顯示，台灣南部各縣市將陸續進入警戒範圍，預計帶來豪雨等級以上的強降雨。Ford 提醒全台車主隨時注意各縣市政府防災訊息和愛車停放位置，同時行車時謹記防颱四字口訣：「高、慢、定、熄」，冷靜處理各項狀況以避免危險：
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Ford 呼籲車主進行防災準備，避免愛車受損，同時也提供 Ford 車主專屬之天然災害相關服務和各項優惠，若因颱風影響而造成愛車受損，請撥打 0800-032-100 並由 Ford 專業服務廠竭誠提供下列服務內容：
- 「高」：提前將車輛停放高處或駛離河川堤外停車場。
- 「慢」：大雨中行駛放慢速度，防止噴濺過高的水花被引擎進氣系統吸入，同時切勿高速衝過積水地區。
- 「定」：行經積水路段須保持固定速度前進，請勿放開油門。當積水高度超過輪胎二分之一，請繞道而行。
- 「熄」：車輛行經積水深處致泡水時需立即熄火，切勿試圖發動引擎造成二次損害，並請離開車輛至安全區域後，盡速撥打 Ford 24 小時免費客服專線 0800-032-100 尋求專業協助。
Ford 全台服務廠資訊請參考 Ford 官方網站：https://www.ford.com.tw/owner/service/service-hours/
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