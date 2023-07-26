▲ 杜蘇芮颱風來襲，Kia 提供免費拖吊服務及零件與工資優惠

針對杜蘇芮颱風來襲，Kia 總代理台灣森那美起亞提醒全台車主避免外出、慎選停車地點之餘，也要多加注意劇烈風雨中的行車安全。另外，為提供全台 Kia 車主關懷與服務，風雨期間如需任何原廠協助，皆可利用 24 小時全國客服專線：0800-868-995，台灣森那美起亞也提供不幸災損車輛免費拖吊服務，及維修零件、工資 8 折優惠，守護全台 Kia 車主、做全台車主最堅實的後盾。
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Kia 總代理台灣森那美起亞提醒各位車主，颱風影響期間應避免外出，如仍需外出，請先確保愛車狀況，檢查雨刷膠條、輪胎胎紋及各項燈具等作動是否正常，確保雨天行車安全。行駛強風豪雨路段則應放慢車速、保持車距，減少水漂效應帶來打滑失控的風險；若遇大面積積水路段，切勿冒險強行通過，應另尋其他替代道路，以免受困造成更嚴重生命與財產損失。若愛車不幸停放於淹水地區，在積水未退時切莫冒險外出移車，應待水勢退去後再檢查受災狀況，也避免自行處理或發動車輛，並建議利用 Kia 原廠的 24 小時全國客服專線：0800-868-995， 尋求協助，將車輛立即拖回原廠進行專業檢查維修，避免車輛損害擴大。
若愛車不幸受損，台灣森那美起亞為體恤全台 Kia 車主，特別提供車主免費拖吊服務(註)，同時提供零件及工資 8 折優惠。如欲瞭解更多資訊，請洽 Kia 全國服務據點，或洽 24 小時免費客服專線：0800-868-995。