亞太地區首次亮相 / 新臺幣 1,658 萬元起　McLaren 750S 正式在臺亮相

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車身外觀上，750S 在車頭部分更為低伸，並具有較 720S 延伸的前保桿，銳利狹窄的頭燈進氣口設計，全新側裙進氣口和後輪拱通風口，提升散熱功效和氣流導引。車身後側也依照空力科技修改調整，包括加長的後葉子板，將空氣導流至角度更高且加大的碳纖維主動式尾翼；加大主動式尾翼由 McLaren 複合材料中心 (MCTC) 特別為 750S 打造而成，尾翼表面積較 720S 高出 20%，在高速轉彎時增加下壓力，提高高速煞車時的穩定性並縮短煞車距離，在直線加速時自動降低風阻，運用品牌優化的空氣力學設計提升動態性能。
內裝方面，融合創新技術和上乘內裝質感，包含以駕駛者導向的儀表顯示器，與方向盤機柱連動的設計，並將動力輸出和懸吊操控的調控旋鈕至儀表板兩側，駕駛者可在行駛間輕鬆切換 Comfort、Sport 和 Track 模式，只需將雙手放在方向盤上，完全專注於前方道路，提供更直覺的操駕體驗。碳纖維單體結構創造近 360 度的全景視野，低伸的前檔結構、超薄 A 柱和透明玻璃 C 柱設計，有利於自然光進入車廂，並提供清晰的駕駛視野；專屬打造的環境氣氛燈在夜間仍可保有座艙設計細節，而 750S Coupe 可透過設置在後行李架上的雙層玻璃面板一覽 V8 引擎動力系統，充滿機械感與賽道熱血的細膩感受。標配黑色 Alcantara，另有 Performance 和 TechLux 兩種內飾主題，Performance 純粹駕馭風格內裝使用 Alcantara 和 Nappa 皮革搭配，Techlux 科技豪華風格內裝為全 Nappa 皮革，全車採用頂級音響品牌 Bowers & Wilkins 為 750S 開發的全新系統，配備 12 支揚聲器。
性能表現上，750S Coupé 和 Spider 搭載 M840T 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，可輸出最大馬力 750PS 與最高扭力 800Nm，搭配更加優化的七速變速箱系統齒輪和減速控制策略，0- 100km/h 加速僅需 2.8 秒；0-200km/h 僅需 7.2 秒 (750S Spider 為 7.3秒)。底盤方面，750S 的前輪寬距增加 6mm，並且換上全新的幾何形狀的懸吊系統，搭配 PCC-III 第三代主動式底盤控制系統，前彈簧阻尼條軟 3%，後彈簧調硬 4%，使得車輛在操控上更能兼顧舒適與激烈操駕之間的平衡。另外車輛的舉升系統也經過改良，能在 4 秒內完成動作。
McLaren 是由前 F1 車手 Bruce McLaren 於 1963 年所成立的競速車隊，總計獲勝次數更是數以百計，被譽為僅次於 Scuderia Ferrari 的常勝軍。而在超跑市場當中，McLaren是能夠與 Ferrari 以及 Lamborghini 兩大義大利車廠相提並論的品牌。