新世代德製潮流掀背　Opel Astra GS 潮流版 試駕

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Opel Astra GS 潮流版 試駕

Opel Astra GS 潮流版 試駕 本次試駕車款為 Opel Astra GS 潮流版，建議售價為新臺幣 123.9 萬元起。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 GS以上車型標配 IntelliLux LED® Pixel Light 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50 km/h 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 km/h 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 km/h 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓閃電標誌在兩條線相交之處，詮釋新世代羅盤設計元素。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 外後視鏡採用黑色鏡面烤漆。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 擁有鑰匙免持啟閉。

GS 潮流版享有 17吋個性燻黑鋁圈，凸顯運動風格。

Opel Astra GS 潮流版 試駕

Opel Astra GS 潮流版 試駕 Opel Astra GS 潮流版 試駕 立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 尾燈以水平方式對稱。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 ASTRA 車型銘牌以及閃電廠徽皆為燻黑處理。

排氣尾管採隱藏式設計。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 車門下方內嵌的銳利折線，擁有多層次的視覺張力。

Opel Astra GS 潮流版 試駕

Opel Astra GS 潮流版 試駕 Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計。GS 潮流版車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體 工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 駕駛享有三輻式多功能方向盤，後方附有換檔撥片，轉向輕盈且就手，符合運動掀背車的定位水準。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋 HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 Opel Astra GS 潮流版 試駕 駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 下方保留實體操作按鍵。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 儀表檯呈現優秀質感。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 擁有多處置物空間，並享有手機無線充電盤。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 配備電傳線控撥動式檔位控制。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 中央扶手內部具有充裕置物空間。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 Opel Astra GS 潮流版 試駕 Opel Astra GS 潮流版 試駕 前排座椅透過拉柄調整前後滑移及乘坐高度，包覆性以此級距而言屬上乘，支撐性亦佳。

後座空間受會於車頂造型平整而使頭部不致於過度壓迫，腿部空間對於成年人士而言尚屬堪用。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 中央鞍座配置扶手，並擁有雪橇孔、杯架及小型置物空間。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 中船上配置空調出風口及 Type C 電源口。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 Opel Astra GS 潮流版 試駕 在座艙機能部分，Astra 後座椅背採用 60/40分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升，車主可依照不同的用車需求輕鬆調整。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 新世代 Astra 採用最新的 OPEL Intelli-Drive Systems 進階智慧駕馭輔助系統。

GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 搭載全新 1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續 4 年獲得 International Engine of the year 國際引擎大獎。

Opel Astra GS 潮流版 試駕 可產生最大馬力 130 匹、峰值扭力 23.5 公斤米。

Opel Astra GS 潮流版 試駕