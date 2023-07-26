新世代德製潮流掀背　Opel Astra GS 潮流版 試駕

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外觀方面，The New Opel Astra 車系外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身，同時融入新世代 BOLD & PURE 大膽純粹設計語彙，從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕，搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓閃電標誌在兩條線相交之處，詮釋新世代 Opel COMPASS 羅盤設計元素。放眼至車身A柱，立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，營造出相當動感的跑格面貌；而延展的3D立體車側腰線，融入輪拱弧線，結合車門下方內嵌的銳利折線，擁有多層次的視覺張力；車尾部分，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈，同時尾燈也以水平方式對稱。GS 潮流版配有 Opel GS 專屬個性與運動風格套件，包含品牌標誌以及 ASTRA 車型銘牌、17吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理。尺碼方面，車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm。
本次試駕車款為 Opel Astra GS 潮流版，建議售價為新臺幣 123.9 萬元起。
外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身。
GS以上車型標配 IntelliLux LED® Pixel Light 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50 km/h 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 km/h 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 km/h 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。
搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓閃電標誌在兩條線相交之處，詮釋新世代羅盤設計元素。
從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕。
車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm。
外後視鏡採用黑色鏡面烤漆。
擁有鑰匙免持啟閉。
GS 潮流版享有 17吋個性燻黑鋁圈，凸顯運動風格。
立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈。
尾燈以水平方式對稱。
ASTRA 車型銘牌以及閃電廠徽皆為燻黑處理。
排氣尾管採隱藏式設計。
車門下方內嵌的銳利折線，擁有多層次的視覺張力。進入室內車艙，Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計，搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋 HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊，輕鬆切換不費力；而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，使用上有如智慧型手機操作般直覺好上手，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。搭載 INTELLI-AIR 空氣淨化系統，車主可以透過 10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況。而在提升隔音表現方面，車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程，更配備了多彩車室氣氛燈，多達 8 種色彩設定選擇。
Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計。GS 潮流版車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體
工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙。
駕駛享有三輻式多功能方向盤，後方附有換檔撥片，轉向輕盈且就手，符合運動掀背車的定位水準。
搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋 HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊。
駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。
下方保留實體操作按鍵。
儀表檯呈現優秀質感。
擁有多處置物空間，並享有手機無線充電盤。
配備電傳線控撥動式檔位控制。
中央扶手內部具有充裕置物空間。
前排座椅透過拉柄調整前後滑移及乘坐高度，包覆性以此級距而言屬上乘，支撐性亦佳。
後座空間受會於車頂造型平整而使頭部不致於過度壓迫，腿部空間對於成年人士而言尚屬堪用。
中央鞍座配置扶手，並擁有雪橇孔、杯架及小型置物空間。
中船上配置空調出風口及 Type C 電源口。
在座艙機能部分，Astra 後座椅背採用 60/40分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升，車主可依照不同的用車需求輕鬆調整。安全科技方面，除了基本 6 顆 SRS 安全輔助氣囊、ES P行車動態穩定系統等主/被動安全系統外，新世代 Astra 採用最新的 OPEL Intelli-Drive Systems 進階智慧駕馭輔助系統，採用德國 Valeo 多功能前鏡頭和德國 Bosch Artiv 高感知雷達模組，經由新世代 NEA (New Electrical Architecture) 車輛電控系統的整合下，能讓車輛資訊傳遞更加精準且迅速。全新 Astra 完備全方位駕駛輔助系統包括 ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、AEB緊急自動煞停輔助、LPA車道置中輔助、LDW 車道偏移警示、LKA 車道偏移輔助、ETSR 交通號誌辨識、ICB 二次碰撞預防輔助、RCTA 後方車流警示、DDA 駕駛疲勞警示、BSA 盲點偵測警示、LCA 智慧變換車道輔助和 HSA 斜坡起步輔助等；而 GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。
新世代 Astra 採用最新的 OPEL Intelli-Drive Systems 進階智慧駕馭輔助系統。
GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。動力配置與底盤方面，採用全新第三代 EMP2 模組化底盤配置，並搭載全新 1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續 4 年獲得 International Engine of the year 國際引擎大獎，搭配 8 速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力 23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換 Eco / Normal / Sport 三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新 EMP2 模組化底盤較上一代平台減輕 70 公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%。
搭載全新 1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續 4 年獲得 International Engine of the year 國際引擎大獎。
可產生最大馬力 130 匹、峰值扭力 23.5 公斤米。開著 Opel Astra 上路，在起步之時便可察覺的輕快的特性，即便其搭載的 1.2L PureTech 引擎在 8 速手自排變速箱具備高度的匹配與傳遞性能下盡量發揮，在市區合理的速域下油門反應靈敏輕快，對於都會代步族群來說已屬夠用。乘駕感受方面，方向盤繼可提供足夠路面資訊，卻保有輕盈手感，過彎感受俐落，且後方的彈跳情形雖是非獨立懸吊但不致過度，側傾抑制恰當，行進時也可感受到車體剛性充足，NVH 工程方面，噪音阻絕與舒適程度則與同級車在伯仲之間。
Astra 為 1991 年用以取代 Kadett 車系所推出的產品，自第一代便開始提供五門旅行車，台灣市場於 1993 年起由國產汽車導入國產化，為迄今為止唯一一代國產化的 Astra 車系，國產汽車結束營業後，由美國 GM 原廠成立之 GMT 導入進口下一代車型，直至 GM 原廠與裕隆汽車合資成立之裕隆通用於 2012 年停止新車業務後，暫停導入台灣市場。歷經多年，如今終於再次與國人相見，想必能在進口掀背小車市場造成轟動。