造型更洗鍊 小改款 Kia Sorento 亮相

新世代德製潮流掀背　Opel Astra GS 潮流版 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點



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Opel 自 1991 年首度發表第一代 Astra F 車系到 Astra K，歷經五代車型，全球累計總銷售量已突破 1,500 萬輛之譜，成品牌迄今旗下最暢銷車款。繼導入 Mokka 和 Grandland 等休旅車款後，歐吉汽車於今年 6 月 7 日舉行「The New Opel Astra 上市記者會」，車型編成和建議售價分別為 Elegance 都會版 (新臺幣 117.9 萬元起)、GS 潮流版 (新臺幣 123.9 萬元起) 以及 GS Premium 旗艦版 (新臺幣 128.9 萬元起)。外型不僅承襲了 OPEL 全新家族特色，同時運用更加洗鍊而簡約的設計筆觸，定義出德國閃電品牌新世代家族風貌。究竟它的表現如何呢？快來一探究竟吧！

Opel Astra GS 潮流版 試駕
Opel Astra GS 潮流版 試駕
外觀方面，The New Opel Astra 車系外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身，同時融入新世代 BOLD & PURE 大膽純粹設計語彙，從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕，搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓閃電標誌在兩條線相交之處，詮釋新世代 Opel COMPASS 羅盤設計元素。放眼至車身A柱，立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，營造出相當動感的跑格面貌；而延展的3D立體車側腰線，融入輪拱弧線，結合車門下方內嵌的銳利折線，擁有多層次的視覺張力；車尾部分，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈，同時尾燈也以水平方式對稱。GS 潮流版配有 Opel GS 專屬個性與運動風格套件，包含品牌標誌以及 ASTRA 車型銘牌、17吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理。尺碼方面，車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
Opel Astra GS 潮流版 試駕
本次試駕車款為 Opel Astra GS 潮流版，建議售價為新臺幣 123.9 萬元起。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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GS以上車型標配 IntelliLux LED® Pixel Light 矩陣式頭燈，採用 168 個 LED 獨立照明模組，提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式，可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度，在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時，大約 50  km/h 的速度以內會自動啟動，照射光束為寬廣形狀，以避免對向來車遭受眩光，轉彎時，會依據行駛方向額外觸發特定 LED，以改善照明；於郊區行駛時，超過 50 km/h 的速度下會自動啟動，調整目前車道和路邊的照明範圍，使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾；在高速路段時，超過105 km/h 的速度下會自動啟動，如果沒有對向來車，車輛側邊的可見視角將會增加，跟隨前方車輛或超車時，可減輕這些車輛所遭受的眩光。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現，讓閃電標誌在兩條線相交之處，詮釋新世代羅盤設計元素。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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從車頭看去，引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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車長 4,374mm、車寬1,860mm，相較於上一代車型增加 4mm，軸距增加了 13mm，達到 2,675mm。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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外後視鏡採用黑色鏡面烤漆。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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擁有鑰匙免持啟閉。
GS 潮流版享有 17吋個性燻黑鋁圈，凸顯運動風格。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼，中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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尾燈以水平方式對稱。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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ASTRA 車型銘牌以及閃電廠徽皆為燻黑處理。
排氣尾管採隱藏式設計。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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車門下方內嵌的銳利折線，擁有多層次的視覺張力。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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進入室內車艙，Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計，搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋 HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊，輕鬆切換不費力；而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，使用上有如智慧型手機操作般直覺好上手，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。搭載 INTELLI-AIR 空氣淨化系統，車主可以透過 10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況。而在提升隔音表現方面，車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程，更配備了多彩車室氣氛燈，多達 8 種色彩設定選擇。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
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Astra 具備以人為本的駕駛導向座艙設計。GS 潮流版車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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駕駛享有三輻式多功能方向盤，後方附有換檔撥片，轉向輕盈且就手，符合運動掀背車的定位水準。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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搭配 Detox 極簡直覺減壓座艙與 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀表，包含 10 吋 HD 高解析度數位儀表，並提供全中文化顯示，能夠自訂 5 組駕駛所需資訊。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現，採用 HMI 智慧人性化界面，創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單，結合 App-Connect多媒體功能 (包含無線 Apple CarplayTM 與無線 Android AutoTM) ，提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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下方保留實體操作按鍵。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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儀表檯呈現優秀質感。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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擁有多處置物空間，並享有手機無線充電盤。
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配備電傳線控撥動式檔位控制。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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中央扶手內部具有充裕置物空間。
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前排座椅透過拉柄調整前後滑移及乘坐高度，包覆性以此級距而言屬上乘，支撐性亦佳。
後座空間受會於車頂造型平整而使頭部不致於過度壓迫，腿部空間對於成年人士而言尚屬堪用。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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中央鞍座配置扶手，並擁有雪橇孔、杯架及小型置物空間。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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中船上配置空調出風口及 Type C 電源口。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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在座艙機能部分，Astra 後座椅背採用 60/40分離傾倒設計，在全傾倒模式下，行李廂空間可一舉擴充至1,339公升，車主可依照不同的用車需求輕鬆調整。
安全科技方面，除了基本 6 顆 SRS 安全輔助氣囊、ES P行車動態穩定系統等主/被動安全系統外，新世代 Astra 採用最新的 OPEL Intelli-Drive Systems 進階智慧駕馭輔助系統，採用德國 Valeo 多功能前鏡頭和德國 Bosch Artiv 高感知雷達模組，經由新世代 NEA (New Electrical Architecture) 車輛電控系統的整合下，能讓車輛資訊傳遞更加精準且迅速。全新 Astra 完備全方位駕駛輔助系統包括 ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、AEB緊急自動煞停輔助、LPA車道置中輔助、LDW 車道偏移警示、LKA 車道偏移輔助、ETSR 交通號誌辨識、ICB 二次碰撞預防輔助、RCTA 後方車流警示、DDA 駕駛疲勞警示、BSA 盲點偵測警示、LCA 智慧變換車道輔助和 HSA 斜坡起步輔助等；而 GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
Opel Astra GS 潮流版 試駕
新世代 Astra 採用最新的 OPEL Intelli-Drive Systems 進階智慧駕馭輔助系統。
GS 以上車型更搭載 INTELLI-VISION 環景影像輔助系統，由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像，提供能清晰且安全的停車輔助。
動力配置與底盤方面，採用全新第三代 EMP2 模組化底盤配置，並搭載全新 1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續 4 年獲得 International Engine of the year 國際引擎大獎，搭配 8 速手自排變速箱，最大馬力 130 匹、最大扭力 23.5 公斤米；同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜，展現出優異的燃油效率和車身動態表現，透過動態模式切換 Eco / Normal / Sport 三種模式，即可獲得不同的動態體驗。全新 EMP2 模組化底盤較上一代平台減輕 70 公斤，採用高剛性、鋁合金與複合式材質，達到高抗扭和高剛性，整體剛性增加 14%，給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時，也大幅提升車輛安全性；其生產過程 CO2 排放減少 22%。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
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搭載全新 1.2 Pure Tech 汽油渦輪增壓引擎，此引擎連續 4 年獲得 International Engine of the year 國際引擎大獎。
Opel Astra GS 潮流版 試駕
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可產生最大馬力 130 匹、峰值扭力 23.5 公斤米。
開著 Opel Astra 上路，在起步之時便可察覺的輕快的特性，即便其搭載的 1.2L PureTech 引擎在 8 速手自排變速箱具備高度的匹配與傳遞性能下盡量發揮，在市區合理的速域下油門反應靈敏輕快，對於都會代步族群來說已屬夠用。乘駕感受方面，方向盤繼可提供足夠路面資訊，卻保有輕盈手感，過彎感受俐落，且後方的彈跳情形雖是非獨立懸吊但不致過度，側傾抑制恰當，行進時也可感受到車體剛性充足，NVH 工程方面，噪音阻絕與舒適程度則與同級車在伯仲之間。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
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Astra 為 1991 年用以取代 Kadett 車系所推出的產品，自第一代便開始提供五門旅行車，台灣市場於 1993 年起由國產汽車導入國產化，為迄今為止唯一一代國產化的 Astra 車系，國產汽車結束營業後，由美國 GM 原廠成立之 GMT 導入進口下一代車型，直至 GM 原廠與裕隆汽車合資成立之裕隆通用於 2012 年停止新車業務後，暫停導入台灣市場。歷經多年，如今終於再次與國人相見，想必能在進口掀背小車市場造成轟動。

Opel Astra GS 潮流版 試駕
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