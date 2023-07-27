全新平台及動力　新一代 Mitsubishi Triton / L200 正式亮相

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全新一代 L200 / Triton 正式在泰國市場亮相。在外觀方面，透過原廠透露的訊息可以看出新一代 L200/Triton 大量沿用了概念車的設計。車頭完整承襲 XRT Concept 的造型，水箱護罩以方正的造型取代一如往常的 Dynamic Shield 家族式設計語彙，兩側頭燈明顯細長許多，內部更透過了三眼式LED燈組提升辨識度。車尾則可以看到一個斗大的三菱廠徽，而車名銘牌則是安置在尾門左下角，兩側則是對稱的直立式尾燈，內部則以 T 字導光條呈現。
與上一代車型相比，新一代 L200 / Triton由於大量採用輕量化材料，同時後方的貨斗離地高度也降低 45mm 達到 820mm，使得在裝卸物品時更加便利。
內裝部分也大刀闊斧重新設計，中控台整體仍以剛硬的線條來鋪陳，不過儀錶板導入了大型彩色液晶行車資訊幕，轉速表及時速表仍是傳統的類比樣式。中央的觸控螢幕亦保留傳統實體按鍵及旋鈕。
動力上，全新 L200 搭載一具全新的 2.4 升柴油渦輪四缸引擎，具備三種功率，分別為 150hp（110kW）、184hp（135kW）和 204hp（150kW），峰值扭力分別為 330Nm、430Nm和 470Nm，搭配 6 速自排或手排變速箱。越野能力部分，搭載了 Super Select 4WD-II 四驅系統，具有 2H（高速後驅）、4H（高速四驅）、4HLC（高速四驅+中央差速器鎖止）、4LLC（低速四驅+中央差速器鎖止），以及 7 種駕駛模式，包含 Nromal、ECO、Gravel、Snow、Mud、Sand 和 Rock等。
全新一代 L200 / Triton 預計率先供應泰國市場，後續將在東協、大洋洲等市場推出，並於 2024 年初回歸日本本土市場。