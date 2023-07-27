邁入國際化　中國大陸自主皮卡品牌 Radar 開始銷往海外市場

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吉利雷達首款新車 RD6 日前舉辦首批海外車型出口儀式，宣示品牌走向國際化。Radar 「雷達」的淄博智慧工廠為吉利控股集團最大的新能源生產基地之一，同時也是首座新能源皮卡工廠，擁有完整的新能源整車生產體系。而 RD6 是一款定位於中型純電皮卡，車身尺碼方面其長寬高分別為 5,260mm x 1,900mm x 1,830mm，軸距為 3,120mm。貨斗長寬高分別為 1,525mm x 1,450mm x 540mm。綜合來看，該車的身形大小應偏向都會型 SUV 的風格，類似於市場當中 Ford Maverick、Hyudnai Santa Cruz 等車款。
外觀上採用了皮卡車型較為常見的剛硬線條設計，在車頭方面採用貫穿 LED 日行燈，搭配橫向的格柵設計大幅提升氣派的視覺感受。後方的貨斗與車身為一體設計，雖然能提供 0.326Cd 風阻係數，但對應專業職人方面的需求可能就稍嫌弱勢。
內裝方面配有雙 12.3 吋全液晶螢幕、51 吋全景天窗與 72 色氣氛燈，一改過往皮卡車型較硬朗的形象。在機能與動力上，官方指出 RD6 擁有超大儲物空間、超大功率放電功能，滿足充電、舒適駕乘、設計巧思等方面需求，都可以滿足戶外探險或都市生活等場景的使用需求。
動力部分 RD6採用最大輸出為 200kW的電動馬達，官方表示其零到一百公里加速約為 6 秒左右，純電續航里程超過 600公里，並支援 120kW 快速充電，以及提供經濟、舒適、運動等多種駕駛模式。而對應戶外需求，此車也有 V2L 的機能，最大可提供 6kW的功率，一次可以提供 3 台 2000W 烤箱與 5 組家用空調等電器設備。
Radar 除了推出皮卡車型之外，未來還將推出主打戶外生活方式的產品布局，包括、中大型新能源皮卡、全尺寸純電皮卡、越野 SUV、ATV 等，涵蓋純電、混合動力等多種動力模式。