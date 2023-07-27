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2025 年正式登場　Audi 公開全新 Q6 e-tron 原型車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Audi 原廠日前公布了全新採用 800V PPE 平台打造的電動車 Q6 e-tron 原型車的資訊，據了解其未來將提供兩款車型等級，分別為 55 e-tron 和 SQ6 e-tron，兩者在經過 WLTP 測試規範下續航里程分別有 600 公里和 500 公里以上的表現。該款新車已經提供海外媒體測試，最快將在 2024 推出 Q6 e-tron 以及 SQ6 e-tron，並於 2025 年正式上市。

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Audi 日前公布採用具有 800V 技術 PPE 平台打造的 Q6 e-tron。
外觀方面，Q6 e-tron 同樣具備家族化的封閉式水箱罩設計，可以明顯的看到八邊形的輪廓，電動化設計語言。兩側的大燈則採用了分離式設計，而 LED 光源則是第二代技術，車主可透過車內的 MMI 系統或者手機 App 來進行個性化設定以及日形燈的顯示方式，同時頭燈下方亦有尺寸相當大的直立式通風口，內部甚至導入了 LED 光源來點綴。

車身側面部分，整體造型線條延續上汽奧迪 Audi Q6 的設計，前後葉子板富有肌肉感，分段式的腰線使更增添視覺的動感元素。輪圈部分選用 21 吋雙肋五幅旋風式造型。

動力表現上，Q6 e-tron 初期將提供兩款車型，標準車型為 55 e-tron，高性能車型則為 SQ6 e-tron，兩者均搭載雙電動馬達系統，前者的最大輸出為 375hp，後者則為 483hp (瞬間馬力可達 510hp)，0-100km/h 加速表現分別有 5.9 秒及 4.5 秒的表現，電池方面均搭配容量為 100kWh 的鋰電池模組，同時受惠於 800V平台的技術，可支援 270kW的最大充電速度，使得電量從 10% 充到 80% 大約需要花費 30 分鐘左右。

Q6 e-tron 未來將是品牌一款獨立的純電動車，未有燃油車型的計畫，其整體尺碼與 Q5 相近，但前後懸更短，內部空間更加的寬敞。

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