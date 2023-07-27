格鬥娛樂化帶動賽事資本化　《拳上》拳拳到肉賺紅利

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票房：小巨蛋賽事 上萬人進場
曾拿下電玩《英雄聯盟》世界冠軍的Toyz劉偉健，因合約爭議與前老闆香港電競教父鍾培生吵了將近10年，不但打官司，也頻頻透過各自的YouTube頻道隔空交火，最後互嗆打拳賽。結果香港JPEX加密貨幣交易所承諾分別支付給鍾培生與Toyz等值新台幣約4000萬元與1000萬元的加密貨幣作為拳酬，並找上電競活動深耕已久的鍇睿國際數位執行長顏宥騫與《炎上》、《博恩夜夜秀》的製作人謝政豪，規畫整體活動才促成了這場賽事。
台灣民間雖一直有拳擊格鬥社群，但僅限於純運動領域，從未與娛樂結合，更不可能想到會有上萬人願意付費進場觀看，因此外界原本對《拳上》普遍不看好；沒想到7月5日晚上，竟然有超過1.1萬名來自香港與台灣的觀眾湧入台北小巨蛋，高價位區更是座無虛席；在中華電信Hami Video C@T網紅館也集結了超過兩萬名用戶觀看付費直播，所有盜播的YT頻道也有將近60萬人次同時在線。即便賽後，也因現場氣氛熱烈，當天晚上就有數百名網友留言敲碗快辦第2季，要到現場感受拳拳到肉的震撼。
「只要是好內容，消費者都會愛看，過去沒人做，但台灣其實一直有格鬥競技的文化、技術和消費市場，我們就是透過一個大秀，把它破圈到大眾市場。」謝政豪坦言，在國外，已有很多名人透過格鬥解決爭議，更在線上線下掀起話題和商業價值，他和顏宥騫研議在台灣辦格鬥比賽也將近兩年，但一直苦缺資金，剛好JPEX亟欲在市場上打響名號願意出錢，兩位主角也極有意願，各方資源到位後就一拍即合。
後續由於市場熱烈反應，謝政豪拍胸脯保證，「8月初，我們一定會宣布第2季；也請放心，下一次一定嚴格防範盜播，抓到就告到底，維護觀眾的收視權益。」他準備把《拳上》打造成台灣格鬥影視內容IP（版權），持續擴散影響力。
機會：衝出訂閱量 長尾效益大
不過，《拳上》也引發很大的負面聲浪，光是對戰雙方在賽事前後的隔空叫戰，格鬥的危險性等就爭議連連，加上參賽者Toyz有吸毒前科、主辦單位JPEX公司設立與金流是否合法，也都備受質疑。
顏宥騫和謝政豪卻硬是把爭議扭轉成紅利，在近億費用大部分都由JPEX負擔的前提下，粗估小巨蛋票房收入逾兩千萬元、直播票收入逾千萬元，加上頻道付費訂閱的長尾效應與平台流量分潤，鍇睿這次可說是賺得缽滿盆滿。
「我從小就會跟著阿公看日本摔角節目Z頻道，現在也很愛看UFC（終極格鬥冠軍賽），國外拳酬動輒數千萬、上億美元，我知道這只要好好做，一定會有商業價值，」看不出外表看起來瘦高斯文的顏宥騫，竟然是個格鬥迷。
他分析，雖然台灣風氣不盛，但已有台灣選手打過UFC，也很多知名跆拳道國手。「任何內容好看的成因都在於選手或是演員本身，不管是電競轉播還是拳賽都是，我要做的只是把這個舞台搭好，讓選手和觀眾都能得到很好的體驗。」
顏宥騫今年才要滿29歲，卻已在活動企畫與媒體規畫上累積了超過10年的經驗。他說，他18歲就和朋友組隊打《英雄聯盟》，當上BBS社群平台批踢踢的LOL版主後，就開始辦比賽，連東南亞電競職業賽都找他主辦，大四時正式創業，承包程式設計。
推手：重度觀看者 關照細微處
2016年，上報（世代傳媒）成立，找上顏宥騫協助建置媒體網站與社群經營；2020年他將鍇睿行銷從上報獨立出來，專注於電競與實況主培訓，再逐漸跨足網紅經紀。去年納入知名時事評論頻道「老天鵝娛樂」，今年將成立新網路媒體《老鵝日報》，《拳上》成功後，將再增加格鬥運動這項新的業務。
外界都懷疑，為什麼他第一次辦，就能辦得這麼轟動？顏宥騫坦言，不管是電競還是格鬥，他本身就是重度觀看者，深知細節在哪裡、要做到什麼規格與水準才能讓消費者埋單，才能建立品質口碑與公信力。
以《拳上》來說，拳手不管輸贏，都想藉此賽名利雙收，因此鍾培生原本是希望現場有管弦樂團陪襯讓他以王者氣勢入場，但因種種因素，最後用奢華的小丑樂隊，盡量符合他的期待。比賽過程雖然無法承諾不會有人受傷，但該做的防護、該買的保險一個都不能少，現場的擂台搭設和維安急救也都拉到最高規格，賽後拳手也都再送醫做完精密檢查才能離開，才能把危險與非議降到最低。
而總製作人謝政豪其實也才33歲，卻已創辦科普內容製作公司台灣吧、薩泰爾娛樂，成為台灣影視內容開發的連續創業家。
「我做的內容向來都是奢侈品，不是像水或空氣那樣是必需品，因此在消費衝動被喚起之前，本來就很難推估價值。但當拳擊格鬥這種內容在國外已經熱到佔據市場一定的份額時，台灣人不可能不愛，」謝政豪分析，現場演出是一個很立體的市場，呈現方式也不僅止於實體，還有線上。疫情後民眾對於內容的製作品質要求更高，《拳上》第一步模式是用娛樂去帶格鬥運動，打響第一炮後，會再連結更多國內外交流，充實賽事內容，「好的內容就值得付費收看（Pay per view）。」
當然，除了內容之外，商業模式的轉換也至關重要。謝政豪分析，在國外，脫口秀節目是AVOD（廣告型收費模式），電視台收入以廣告為主，觀眾則可免費索票觀看，但在台灣的《博恩夜夜秀》與《炎上》系列，就轉換成TVOD（單點型收費模式），靠售票、置入和訂閱變現。「一開始就確定除了現場，也會走付費觀看，盡量提供不同服務和體驗模式，產值就能再擴大。」
心法：奢侈品規格 吸引年輕人
過去在中國在華文內容市場的強勢影響力之下，業界普遍對台灣影視內容國際化頗感悲觀，但謝政豪不以為意。「格鬥就是一橫一豎，沒有語言隔閡的，國際間就常舉辦邀請賽，歐美就很想開發亞洲和東南亞市場，因此只要我們勇於做國際邀請賽，市場之間可以彼此互惠，我相信是有開發空間的。」
謝政豪也認為，就像前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台灣打職籃，就能引發旋風一樣，只要有新的角色加入，就會有新的刺激和商機。「流行文化的確是一陣一陣的，不同時期有不同作法，當它占據版面時，可以趁這個時候把流行資本化和大眾化；要是過了，就要找新的商業模式，做得長久、做得有利潤，才是真正挑戰。」