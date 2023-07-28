全新面貌、更多科技配備加身　新改款 Mercedes-Benz V-Class 家族公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新改款 V-Class 家族，包含 V-Class、Vito、EQV 和 eVito 等成員均換上全新的家族化識別。外觀車頭部分，可以明顯觀察出具備尺寸更大的水箱罩設計，同時全新的燈組也加入主動式 LED 頭燈，而在 AMG 車型方面也加入三芒星樣式的格柵設計，結合全新的三橫幅格柵更顯大氣。至於 EQV 純電車型，則取消格柵設計，以純黑色的封閉飾蓋來鋪陳，上方並透過雙橫幅飾條同步點綴。
走進車內，新改款 V-Class 悉數配備最新的 MBUX 多媒體娛樂系統，Vito / eVito 採用 5.5 吋彩色儀表板搭配 10.25 吋觸摸螢幕，而 V-Class / V-Class Marco Polo 和 EQV 則擁有一對 12.3 數位螢幕，全新設計的中控台加入無線充電板功能，同時車內配備上也更加豪華，包含了加熱方向盤、免持鑰匙啟動、64 色環艙照明等機能。
對應消費者上的實際需求，V-Class 和 EQV 標配左側滑動門，而採用自排變速箱的商用車型也標配電子手剎車。在其它配備方面，主動剎車制動系統新增了對向偵測的功能，同時車主可選配 84 組可單獨調整 LED 的主動式多光束 LED 頭燈。而停車輔助套件的執行效率也更加優異，並搭配 360 度環景影像和拖車操縱輔助。
動力方面，全新改款 V-Class 將針對目前應用的汽、柴油引擎新增 EQ Boost 48V輕油電系統，以提升燃油效率，自排車型同樣搭載 9 速手排變速箱，同時原廠工程師還針對底盤以及四驅系統進行舒適化調整，改善行車品質。