「酪梨油」對眼睛有益！怎麼吃、哪些人不適合？6大好處1次搞懂

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酪梨油是從酪梨中萃取的油品，酪梨含豐富的維他命A、B群、D、E及蛋白質、葉黃素、膳食纖維、卵磷脂及微量元素，像是鉀、鎂、鈉等。
營養師鍾佩瑾指出，通常市售酪梨油的脂肪酸組成比例中，單元不飽和脂肪酸約佔60~70%，而多元不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸各佔約13~15%。根據衛生福利部建議，最佳不飽和脂肪酸和飽和脂肪酸比例最佳是2：1，因此我們可以知道，酪梨油是含有高比例單元不飽和脂酸的油品，甚至不飽和脂肪酸含量比建議比例還更高！
酪梨油的好處與功效，大致可整理成以下6點：
1.富含健康油脂—不飽和脂肪酸酪梨油Omega-3和Omega-9脂肪酸有助於降低膽固醇、血壓、血脂和心血管疾病等。
2.改善皮膚、幫助傷口癒合：酪梨油富含脂肪酸和其他營養素，像是維他命E和維他命A，有助於改善皮膚健康，另外有研究顯示，含有酪梨油和維生素B12的乳霜有助於減少乾癬的症狀，幫助傷口癒合。
3.發煙點高發煙點是指油類超過某個溫度後會開始冒煙，油品會開始變質進而對健康造成影響。酪梨油可說是日常飲食用油裡發煙點最高的油品（可高達260~270°C），因此相較其他植物油，酪梨油更適合各種烹飪手法。
4.幫助其他脂溶性營養素吸收有些營養素需要和脂肪結合才能讓身體吸收，像是脂溶性的維生素A、D、E、K等，或是葉黃素、β-胡蘿蔔素、茄紅素、玉米黃素這些類胡蘿蔔素，若在日常飲食中添加酪梨或酪梨油可以幫助有效吸收這些營養。
5.含較高葉黃素，是對眼睛有益的抗氧化劑葉黃素是一種天然存在眼睛中的類胡蘿蔔素和抗氧化劑，根據國外相關研究，這種類胡蘿蔔素對眼睛健康很重要，有助降低黃斑部病變、白內障等發生機率，而酪梨和酪梨油相較其他油類含有較多葉黃素和玉米黃素。
6.使用多元、容易保存：酪梨油用法非常多元，因為其中的脂肪酸組成較穩定且不易變質，除了能直接食用還可以冷拌或熱炒，用途相當多元。
酪梨油的發煙點？
根據三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健的臉書粉絲頁發文，吃對好油不僅能改善慢性發炎，還能降低體重平衡點，但若烹調方法錯誤，容易傷身又致癌。
酪梨油是目前發煙點最高的植物油，可高達260~270°C，且富含70%抗氧化Omega-9。酪梨油較其它植物油適合大火炒、炸等高溫烹調方式。
酪梨油怎麼吃？
酪梨富含單元不飽和脂肪酸，因此在油脂特性上類似於橄欖油，這類油脂含有高量的單元不飽和脂肪酸，因此耐高溫的程度比想像中好，也代表初榨橄欖油和酪梨油還是可以運用在煎、炒等烹調方式。而酪梨油的高溫穩定度類似於特級初榨橄欖油，因此酪梨油亦可用於煎、炒等烹調方式。
不過營養師林世航表示，站在營養師角度，任何的油品都不建議高溫烹調，避免營養素的流失和產生不好的物質。
酪梨油可以單喝嗎？
即便有些研究發現酪梨油具有保健功效，但林世航表示，仍不建議將酪梨油額外作為保健食品補充，以一天需攝取40毫升為基準，相當於2大匙多的酪梨油，直接飲用這麼多的油其實有點噁心。
應該是把酪梨油作為日常烹調用油，再加上低溫烹調的方式，才有最佳的健康價值！
酪梨油哪些人不適合吃？
儘管好處多多，不過有3種人食用酪梨油時要特別留意：
1.腸胃不好者酪梨性質乾中帶涼，豐富的蛋白質及脂肪酸會讓身體較難消化及吸收，腸胃不佳者可能不適合吃，容易使症狀加重。2.過敏體質者酪梨中含有類似乳膠蛋白的成分，因此有過敏體質者吃酪梨容易引發「速發型超敏反應」。對花粉、堅果、乳膠過敏的人，食用酪梨後可能會有喉嚨癢、皮膚紅疹類似蕁麻疹等狀況；嚴重的話，還會出現腹瀉、嘔吐，因此易過敏的人在食用上需更加留意。3.高血壓患者酪梨有omega－9單元不飽和脂肪酸及omega－3多元不飽和脂肪酸，能有效控制血脂、降低血液中膽固醇的含量，預防糖尿病及心血管疾病，不過臨床上建議，第二型糖尿病、高血壓及冠心病患者1~2天吃一次即可。
酪梨油如何保存？
酪梨油外觀多呈現綠色，這是因為油脂中溶有「葉綠素」的緣故，但葉綠素照光後容易使油脂氧化劣變，因此須以深色瓶包裝。
開封後應盡快食用完畢，每次使用後擦拭瓶口，避免殘餘油脂接觸空氣氧化而汙染；存放位置要避開如瓦斯爐旁等高溫處，也要避免陽光直射，但也不可冷藏，因取出之水氣容易使油脂劣變，油品氧化對人體健康會有不良影響，若有油耗味產生應丟棄不用。
酪梨油和橄欖油差在哪？
許多人常常將酪梨油與橄欖油做比較，兩者都有助於降低膽固醇，也都富含單元不飽和脂肪酸，然而酪梨油的發煙點又比橄欖油高一些，因此在烹調上更多元，除了可以替代奶油、做涼拌製品外，也能高溫烹飪。
此外，風味也是有些人比較喜歡酪梨油的原因，部分人會覺得橄欖油有一種特殊的味道，而酪梨油則比較不會。
什麼是冷壓酪梨油？和精煉酪梨油差別在哪？
市售的酪梨油有的是冷壓，也有的是精煉。精煉的酪梨油成本較低，售價也較低，但這是所有精煉油的特性。
一般常看到標示「冷壓初榨酪梨油」，這類油品定義為低於50°C下進行壓榨，且過程中不使用溶劑。若產品沒有特別標示，則有可能是精煉酪梨油，精煉與否對於脂肪酸組成影響不大，但未精煉的油可保留較完整的其他成分。
酪梨油可以擦臉嗎？
2006年發表在《草本治療學研究期刊《Phytotherapy Research》中的研究有提到，酪梨油的確能快速滲透皮膚，刺激皮膚再生膠原蛋白。
酪梨的抗氧化物質及脂肪酸有抗發炎、保濕的效果，適用於過敏、脫皮的乾性或中性皮膚，對雖顯蒼老但皺紋並不太深的皮膚也有效。除了臉，也有人會塗抹在如手肘、膝蓋等肌膚容易乾燥、粗糙的部位。
酪梨基本上是溫和的，但仍依照實際個人膚質的耐受性而定，若使用後感到不適，應立即停止使用，以清水洗淨；若產生其他副作用，則建議就醫進一步治療。
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負責編輯：吳孟瑤核稿編輯：陳宛欣
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