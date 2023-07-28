濃厚復古科技感　美規 Toyota Land Cruiser 將於 8/1 正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新一代美規 Land Cruiser 將在 8/1 正式登場。全新美規 Land Cruiser 將承襲 1960年的 FJ40 的設計元素，整體擁有相當方正復古的車身線條，由此可見其外型靈感將承襲率先發表的 Lexus GX 相同的剛毅風格，同時採用 TNGA-F 架構打造，因此兩者的車身尺碼預期將會相當接近。在車頭部分，其側面輪廓相當平整，而頭燈採用方形的設計，內部整合了 LED 日行燈、大燈，下半部則為方向燈，側邊則有美規車專有的橘色反光片。引擎蓋將採用蚌殼式的設計，葉子板相當外擴，結合方形的輪拱看起來越野架式十足。車尾部分則可以看到尾燈同樣是全 LED 配置，採用直立式的佈局，加上立體的燈殼設計，復古感意味相當濃厚。
座艙部分雖然尚未完整公布，但原廠已經暗示新車將配有電子手煞車、Auto Hold以及電子四驅系統的切換撥桿。
動力方面，預期將與 GX 車系共享相同的動力模組，搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速變速箱，最大輸出達 354hp、峰值扭力 649Nm，並標準配備全時四驅系統、中央差速鎖及電子控制加力箱。
Toyota Land Cruiser 車系自 1950 年誕生迄今已有 70 年的歷史，因講求耐用、多用途以及越野性能，在車迷或者越野愛好者當中扮有舉足輕重的地位。而 Toyota 已在 2021 年推出大改款 Land Cruiser 300 車系，導入 TNGA 架構下的 GA-F 底盤打造而成，並揉合最新的設計與技術，目前已於全球各地市場發售。而接下來即將登場的美規 Land Cruiser 車系也自然備受期待。