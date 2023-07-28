2024 年開始交車　Ford Mustang Dark Horse R 正式登場

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全新 Mustang Dark Horse R 賽車正式登場。可以觀察出全新的 Mustang Dark Horse R 的整體造型依然維持原廠既有的設定，整體看上去就像量產規格的 Dark Horse，但仔細觀察可以看到新車配有防滾籠，進一步說明本車專屬賽道用的特性。
Mustang Dark Horse R配有重新設計後的空力套件，車頭部分將採用更向外延伸的前下擾流，尾廂上則將搭載一組可調式的尾翼，讓車輛在高速時能產生更多的下壓力。四出排氣尾管也不再受限於量產噪音與排放法規，因此口徑將更大，並擁有更澎派的聲浪。其它配備細節還有引擎蓋快拆插銷、拖車鉤和 19 吋輕量化輪圈等等，展現與市售版不同的面貌。
車內部分，可以看到大量移除量產車的舒適配備，除了將導入符合 FIA 認證的防滾籠之外，還將配備單張 Recaro 駕駛賽車座椅、快拆式 Sparco 方向盤、滅火器以及專屬的中控台，導入特殊用途的旋鈕和開關。
動力部分則維持 Coyote V8 引擎，最大輸出設定預計落在 500 匹上下，但對應賽道使用的環境，也換上全新的油冷系統、變速箱散熱、差速器散熱、Borla 賽車排氣系統和燃料電池。
全新 Dark Horse R 賽車官方開價 145,000 美元起，預計將在 2024 年首屆 Mustang Challenge 賽事展開前開始交車。