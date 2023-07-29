濃厚復古科技感　美規 Toyota Land Cruiser 將於 8/1 正式亮相

搶攻歐洲入門電動車市場　歐規 Citroën E-C3 預告年底前登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

法國車廠 Citroën 日前預告將在歐洲市場推出全新的 E-C3 電動跨界車，從官方公布的預告圖來看，新車將承襲 2022 年發表的 Oli 概念車的設計，具備相當前衛的外型設計，產品價格將低於 25,000 歐元，預計與即將登場的 Volkswagen ID.2 和 Renault 5 相互抗衡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 Citroën E-C3 電動跨界車預計 10 月亮相。
Citroën 先前曾在印度市場推出國產化的 eC3，不過此次推出的歐規車型兩者為完全不同的車款。在 Stellantis 集團於 2023 年上半年的財務報表公布的預告圖當中，幾乎可以證實 E-C3 電動跨界車的設計走向，兩側頭燈以反 ㄈ 字形造型呈現，中央的廠徽更變為“Deux Chevrons” 造型，並採用可發光式的設計，也將成為品牌首款採用新設計廠徽的量產車型。

在印度市場國產化的 e-C3。
全新的 E-C3 電動跨界車預計採用 CMP 架構打造，且有望同步提供內燃機動力的車型，配備 Stellantis 集團的 1.2 升輕度混合動力系統。而在主力的電動車型方面，據傳 E-C3 將配備單顆電動馬達系統，可發揮出 80 匹或者 107 匹的輸出功率，電池模組則將選自中國大陸的 Svolt 蜂巢能源的 40 kWh 或 50 kWh 電池，據稱續航里程超過 300 公里。

Oli (all-ë) 概念車。
排除微型車 Ami，全新的 E-C3 其入手價格預計低於 25,000 歐元，將成為 Citroën最實惠的電動車，而主要對手也鎖定了 Volkswagen ID.2 和 Renault 5，因此未來小型電動車市場將會有一波新的熱潮。

另外 Citroën 也鎖定租賃市場，亦與當地政府達成協議，讓 E-C3 在法國能以月費 100 歐元的價格進行租賃。目前有關於 2024 Citroën E-C3 訊息並不多，但原廠預計將於 2023 年 10 月正式亮相，隨後將於 2024 年第一季在歐洲市場上市。

破三百萬的身價真的值嗎？Toyota Alphard 有這麼香？

碳纖維輪框不是超跑專屬 現代N性能車款也將會搭載

福斯、小鵬在中國擴大聯手 220億購買5%股票入主中國製造商

【車勢星聞】徐佳瑩打卡上班，Suzuki Swift冠名贊助「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北場11/4起跑

我是廣告 請繼續往下閱讀