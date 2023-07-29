二次改款、最新家族化上身　　2024 Buick Regal 中國大陸登場

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2024 Buick Regal 於 2017 年推出迄今再度迎來二度改款車型。首先在外觀部分，2024 Buick Regal 新君威換上最新的 PURE Design 家族化設計風格，取消傳統的水箱罩及氣壩設計，改以大型的進氣格柵來鋪陳，兩側的通風口降低整體的視覺重心，同步強化整體的運動感受。飛翼式大燈內部配備 LED 光源，下方的 LED 日行燈亦採用類迴旋鏢的造型，看上去更顯侵略性。
車身側面保持不變，主要是換上全新的雙肋五幅式造型輪圈，但整體仍缺少驚喜。車尾部分除了換上全新的廠徽之外，整體造型依然延續原有的風格。
車內部分同樣維持原有的鋪陳，但方向盤中央的廠徽換上最新的三盾式設計，配備上在 25T 超尊版提供黑色真皮座椅，具有加熱功能和 6 向電動調整功能。同時還配有 4.2 吋行車資訊幕，以及具有百度語音助手的 8 吋多媒體娛樂系統。其餘新配備還加入月光白環艙照明、6 顆揚聲器音響系統和無線智慧手機充電板。
動力表線上，入門車型配備1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備 166 匹最大馬力和 250 牛頓米峰值扭力，可在 9.1 秒內完成從 0 加速到每小時 100 公里的速度。高階車型則搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，輸出功率增至 233 匹馬力和 350 牛頓米，加速表現縮短至 7.1 秒，全車系悉數搭載 9 速自排變速箱。