最大馬力突破 220 匹 Toyota Hilux GR Sport 澳洲上市

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Toyota 最早於今年 1 月宣布 Hilux GR Sport 進軍澳洲市場，直到近期才正式宣布於當地上市。Hilux GR Sport 為車系中的高階運動化編成，外觀配置黑色 GR Sport 專屬橫幅式蜂巢紋水箱罩，中央以 TOYOTA 字樣取代廠徽，前霧燈框進一步加大，足踏 17 吋黑色切削鋁合金輪圈搭配全地形輪胎，內部則有紅色四活塞剎車卡鉗，車外後視鏡、登車踏板、貨門把手及輪拱施以黑色處理，避震器採用紅色烤漆，車尾於貨斗右側增加 GR Sport 銘牌。
內裝方面，Hilux GR Sport 在座艙中換上類碳纖維與紅色線條搭配的飾板，運動化的雙前座椅結合黑色皮質與紅色縫線，在地毯、頭枕、引擎啟閉按鈕及儀錶板螢幕中均加入 GR Sport 圖案，方向盤後方設有換檔撥片，車內也配置藍色氣氛燈以及 9 顆 JBL 音響系統。
動力配置方面，Hilux GR Sport 2.8 升渦輪增壓柴油引擎經過原廠重新調校之後有著多達 10% 的動力輸出，最大馬力達到 221hp、峰值扭力達 550Nm，搭配 6 速自排變速箱及四輪驅動，具備最高 3.5 噸的拖曳能力，及 1 公噸的最大載重表現，此外 Hilux GR Sport 也換上特別調校的 KYB 懸吊系統，強化反應速度及散熱效率。
Hilux 車系發展迄今已推出共 8 個世代，以高耐用度及高可靠性聞名，此次新推出的 Hilux GR Sport 在澳洲當地開價 73,990 澳元，折合新台幣約 154 萬起。