【油價公告】中油、台塑宣布明(31)日起國內汽油調漲 0.5 元、柴油調降 0.1 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (31) 日凌晨零時起汽油調漲 0.5 元、柴油調降 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 30.3 元、95 無鉛汽油每公升 31.8 元、98 無鉛汽油每公升 33.8 元、超級柴油每公升 28.0 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.8 元及 2.0 元。
台灣中油表示，本週受高盛預估下半年原油市場供不應求、美國鑽油井機台數降至 16 個月低點等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 3.54 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.222 元，國內油價依公式計算漲幅為 4.13%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲 1.3 元及 1.9 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.2 元及 1.4 元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 0.6 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.8 元及 2.0 元，國內汽油實際每公升調漲 0.5 元、柴油實際調降 0.1 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 執行減產措施，市場預計原油供應趨緊，以及美國第 2 季 GDP 增長優於預期等因素影響，促使本週國際油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 7 月 31 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.5 元/公升，調降柴油批售價格 0.1 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。