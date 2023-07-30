超大圓形 OLED 觸控螢幕 新一代 Mini Cooper 將搭載 Mini Operating System 9 互

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全新 Mini Cooper 將搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9。Mini Operating System 9 將首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，該螢幕採用目前智慧手機上常見的 OLED 材質，相比傳統的液晶螢幕有著更高的亮度和鮮豔度，MINI稱這是車界首次採用如此大的 OLED 觸控螢幕。該系統提供多達 8 種顯示模式，每種模式能結合車內的氣氛燈、顯示界面和聲音等提供獨特的互動體驗。另外車主亦可透過投影氣氛燈，燈光來選擇介面的顯示方式，同時還可以對應抬頭顯示器調整顯示風格。
另外全新的導航系統能夠支援互雲端平台，能夠提供即時快速且精確的路線規劃，最新的圖資亦可透過網絡即時傳輸到車輛當中。該系統也擁有充電路線優化功能，能夠掌握最接近車輛的充電站並規劃最順路的路線。此外，導航系統也具備 3D 建築物的選項，並有增強顯示功能來替駕駛人掌握更多的資訊。
MINI 智慧助手可以透過“Hey MINI”語音控制啟動，駕駛人可透過語音命令控制車內功能，並能辨識是駕駛人還是其他乘客正在說話，降低錯誤啟動的現象。此外，Mini Operating System 9 還可線上商城，支援各種市面上常見的應用程式，如 AirConsole 遊戲、音樂和影片等。