專注新車型開發 Mazda MX-30 EV 退出北美市場

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Mazda MX-30 EV 在北美市場銷量不佳，將在明年退出市場。根據外媒指出，過去僅在北美加州販售的 Mazda MX-30 EV 日前已退出銷售名單當中，原因不外乎是該車自從在當地推出以來僅售出 66 台，在上周也僅有 16 台，因此讓原廠決定停止販售，未來將專注開發 CX-50 Hybrid、CX-90 PHEV 和即將推出的 CX-70 PHEV 等車款上。
MX-30 採用 e-SkyActiv平台打造，長寬高分別是 4,395mm × 1,795mm × 1,570mm，軸距為 2,655mm，鋰離子電池組則安置在原本框架的車身底板上，並導入多向環形結構體強化車體剛性，讓車輛動態循跡配種比例更為順暢。同時 Mazda 獨有的 e-GVC Plus 也藉由 e-TPV 搭載的電動馬達來進行控制，透過油門踏板的操作精進駕馭感受。
性能表現上，MX-30 所搭載的電動馬達最大出力可以達到 143hp 的表現，同時 e-Skyactiv 系統亦支援交流電與直流電快速充電，可以使用 CHAdeMO 或 COMBO 充電，最高支援 6.6kW 的交流電快速充電。不過退出市場的主要原因在於其搭載的 35.5 kWh 鋰離子電池組僅有約 161 公里的 (EPA) 的表現，對照 GM 集團最入門的電動車 Bolt 所擁有的 417 公里，兩者的續航力表現頗有差距，使得 MX-30 在市場上的競爭力略顯不足。
雖然 MX-30 EV 退出北美市場，但今年 Mazda 再度推出 MX-30 e-Skyactiv R-EV，在純電模式下，MX-30 e-Skyactiv R-EV 的 WLTP 續航里程為 85 公里，而在引擎介入後下，官方指出最大續航里程可突破至 600公里。