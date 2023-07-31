強力推廣永續發展 BMW 全新 Future Mobility Development Center 開發中心正式啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW Group 位於捷克 Sokolov 的 Future Mobility Development Center 未來移動開發中心正式啟用。Future Mobility Development Center 佔地 600 萬平方米，為 BMW Group 全球最大的測試場地。全新的開發中心整合了綜合的測試場地，由 6 條賽道組成，總長度 25 公里，南北坡的高度達到 80 公尺。除此以外，該開發中心還提供多個測試場域，其中包括一條 6 公里的高速公路，以及用於符合 Level 4 高級自動駕駛技術和系統測試的鄉村道路和城市道路交通。自去年起，部分測試跑道已經投入了使用，該開發中心距離位於慕尼黑的 BMW Group FIZ 研發中心約 280 公里，目前已有 100 多名工程師在此開展研發和測試工作。
BMW Group 正在加速開發 Level 3 駕駛輔助系統，該駕駛輔助技術可以讓駕駛人在車輛移動過程當中享受遊戲、串流媒體等車載影音娛樂。而這項技術亦整合了高性能感應器，例如全新的雷射雷達系統，並能收集所有感應訊息與長距離雷達、前置攝影鏡頭等數據，建立起完整的供應鏈。
BMW Group 近年來致力於發展電動化、數位化、循環永續的策略，在 2022 年便投入高達 66.24 億歐元，同比成長 5.2%。這些投資主要用於兩個方向：一是新車型以及第六代 BMW eDrive 電力驅動技術的研發；二是數位化領域，特別是人工智慧、自動駕駛、人機介面等方面。