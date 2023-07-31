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義大利車香嗎?! Fiat 今年為止依舊是 Stellantis 集團最受歡迎品牌

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下品牌 Fiat 於去年奪下集團的銷售龍頭寶座之後，這股氣勢亦延燒到今年上半年為止。根據外媒報導，Fiat 今年前 6 個月的銷量超過了其它所有品牌，在全球市場總計售出 645,000 輛新車，比起去年成長 10%。另外由於歐洲以外市場的蓬勃發展，有超過 50% 的新車亦來自於其它海外市場。

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Fiat 於今年為止仍是 Stellantis 集團最受歡迎的品牌。
Fiat 在南美洲相當受到歡迎，佔據 14.1% 的市場，其中又以 Strada 的表現最為強勁，在巴西市場佔了同級 22% 的銷量。而在本土義大利市場方面，截至 2023 上半年，Panda 車系佔了品牌總銷量的 12.8%。另外土耳其市場亦是 Fiat 在當地受到歡迎的地區，其中 Panda 總計佔有 18.2% 的市場表現。

Fiat Strada 在巴西市場相當受歡迎。
在整體歐洲市場上，Fiat 500e 表現相當優異，亦是 Stellantis 集團在歐洲市場最暢銷的純電動車，同時在小型車市場當中亦處於領先地位，分別在義大利、德國、法國、西班牙等市場居於前 5 名的暢銷車款。

另外 Fiat 雖然在北美市場表現不佳，但原廠預計將導入 500e 電動車，其美規車型預計到 11 月份舉辦的洛杉磯車展才會首次亮相，雖然外型上大致相同，但據傳其動力表現與歐規車型有所不同。將搭載最大馬力達 117 匹的前置電動馬達，並可發揮 162lb-ft 的峰值扭力，經過 WTLP 循環測試下可提供 199 英里的續航里程。

Fiat 品牌目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛來經營，提供給喜愛義大利車款的消費者選購。

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