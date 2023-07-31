拓展市場版圖 Hyundai Stargazer 預計導入馬來西亞

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Hyundai Starazer 預計進軍馬來西亞市場。Hyundai Starazer 採用與當地主要對手 Mitsubishi Xpander 相似的車格與輪廓，採用較高離地高度的車身與廂式的造型，強調具備多面向用途的車種，亦可視為 2021 年發表的 Kia Carens 雙生車款，車身尺碼方面長寬高分別為 4,460mm x 1,780mm x 1,690mm，軸距則為 2,780mm。
外觀上來看，Starazer 採用與 Staria 相似的太空船理念，刻意傾洩延伸的開闊前擋讓車頭輪廓相當平整且流線，車頭配置了貫穿式 LED 日行燈，不過大型的頭燈組則與下氣壩分離開來，同時均以銀色飾條來加以點綴。來到側面，輪拱加入了方形的設計元素，並配有 15 吋或者 16 吋胎圈組，車尾加入面積相當大的三角形尾燈，中央亦透過一道 LED 光條連結一起與車頭相呼應。
Starazer 提供三排座椅設定，具備六人或者七人座的選項，且每排座椅在門板上都能享有杯架與收納空間，甚至在高階車型上還設有折疊式餐桌，大幅度滿足機能需求。車內配備方面提供了 8 吋多媒體觸控螢幕、數位儀表板、無線充電板與 Hyundai SmartSense 主動安全科技輔助，包含車道維持輔助、盲點偵測等等。
動力表現上，全車系統一配置 1.5 升自然進氣四缸引擎，搭配六速手排或者 CVT 無段變速系統，提供 113 匹最大馬力與 14.7 公斤米最大扭力。