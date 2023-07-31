需求明顯提高！雙北都更急　「新案」6年核定率不到兩成

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然而，最近有一位建商私下向記者抱怨，他日前受到北市府鼓吹，希望他支持都更新政策，從168專案轉向150專案；沒想到，承辦窗口換了人，還要重新審核，加上承辦人員怕惹官司過度謹慎，一來一往案子拖延又過了4個月，「感覺像被凌遲，不知道要去哪裡申訴？」
老屋最多 新案核定率最低
蔡政府上任以來積極推動都更作業，中央政府放寬多項政策措施，而地方政府則掌握了最重要的都更案件核定權。
近年來國人對於居住安全的意識愈來愈高，提出都更申請的新案件也愈來愈多。但根據內政部營建署最新的「六都近6年都更報核與核定件數」統計，發現這6年來，地方政府針對都更新案件的核定率並不高，尤其又以雙北最低；這顯示地方政府對都更的核定速度，已經跟不上民眾對於都更的需求成長，造成至今仍難以打破外界對「都更牛步」的刻板印象。
以台北市為例，自2018年到今年上半年提出的都更新案，累計報核件數共有259件，但通過核定的只有40案。其中，2018年民眾向北市政府提出申請的24件都更新案中，至今只核定了13案；2021年提出申請的43件案件，至今只核定1件；2022年提出的申請案件爆量，高達88件，但至今也僅核定了2件。
光是從新申請案件的報核和核定情況來看，台北市6年來總計都更新案的核定率，只有15.44%。
新北市也有類似的情況。2021年的都更新案報核數有34件，至今核定6件；2022年新案報核達40件，但至今都未完成。6年來總計都更新案件的報核件數共124件，核定24件，核定率為19.35%。
雙北以外的其他四都，都更新案報核量則較少。台中6年來的都更新案件核定率有55.88%，位居六都之冠；台南市的核定率最低，6年來15件都更新案件中僅核定5件，核定率33.33%。
內政部次長花敬群直言，危老政策剛推出時，市場一片質疑聲浪，「需要100%同意會有人申請嗎？」結果到2020年危老大爆發，單年送件數達1077件，2021和2022年送件數也逾800件，「這數字證明了，只有流程明確簡化，才是最有效的推動方式，都更也應該比照辦理。」
動作牛步 案件多、人力少
以營建署統計都更案的核定累計來看，自1996年至2022年逐年成長，從過去每年約8案，到近年約81案。再以近3年所核定的全國都更案分析，平均審議時程約為4.49年，近6成審議時程在4年內完成核定。「各地方政府都更速度的確已經比過去快，但距離人民的期待仍有一大段落差。」花敬群表示。
尤其，雙北是全台都更最迫切的地方，過去3年來都更需求明顯提高，地方政府的核定量能，顯得有些跟不上。花敬群說，地方政府應該要多加正視，才能協助民眾解決問題。
不過，一位不具名的業者指出，由於雙北的審議經驗充足，多年來累積許多「標準」原則，對於都更案是兩面刃。舉例來說，只要調整圖面，就會重新要求公展公聽會，這在雙北是標準；但在其他縣市就沒有如此明確的審議原則須遵守。
而且，雙北以外的縣市也因案件相對少，地方政府都會盡量協助推動。反觀雙北，案子多到審不完，卻面臨人手不足、承辦人員常常調動，不願待在恐怕會沾染官司的更新處，可能都是核定率偏低的原因。
對此，台北市政府解釋，都更速度快慢須靠實施者主動積極配合、溝通協調整合，以及各階段不同的審議機制、書圖文件配合修改的快慢皆會造成影響。北市府強調，目前已有168專案及150專案加速審議政策，大幅縮短審議天數，過去平均一般案件核定天數須860天，168專案僅須119天，兩者相差741天。
加快都更推動 應明確流程
新北市政府則回應，新北市推動都更三箭政策，截至今年7月13日為止，「多元都更」申請數1320案，已核准863案，是歷年核准量的4.7倍，而這裡的「多元都更」則包括危老、都更、簡易都更、防災都更、整建維護等，與內政部只統計都更項目，計算方式並不相同。
新北市政府也指出，自2019年起陸續推出都更106重建專案計畫、建照先行審查機制、都更協檢等加速方案，縮短至少6個月以上實施者修正期限。針對範圍異動部分，也訂定調整要點，避免實施者無限制擴大範圍導致期程不斷拉長。另外容積獎勵及審議原則也明確化、定額化，讓審議更快速。未來也會擴大與公學會合作，目前正在檢討行政作業流程及簡化查核項目，讓新北都更審議更精進。
不可諱言，都更過程十分繁瑣，惟台灣位處地震帶，都市更新議題已經拉高成公共事務層級，甚至是國安問題。面對全球氣候環境異常，如何降低居住風險，從中央政府、地方政府到民間的通力配合，共同加速推展更新，才能提供給民眾一個安全的居住環境。「攸關到居全安全，不應該讓民眾等這麼久，要快點動起來才行。」花敬群憂心地說。