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類熱浪來潮，高溫多流汗就是代謝好、容易瘦？中醫指出夏日減重 4 迷思

類熱浪來潮，高溫多流汗就是代謝好、容易瘦？中醫指出夏日減重 4 迷思
類熱浪來潮，高溫多流汗就是代謝好、容易瘦？中醫指出夏日減重 4 迷思

Heho健康

大暑節氣後常迎來高溫，而今年因為極端氣候的關係，各地氣溫居高不下，使得「熱傷害」人數不斷上升。而在如此炎熱的天氣下，人不但時常汗流浹背，還食不下嚥，讓人誤以為就此能瘦身成功，殊不知，卻邁入變胖危機中。

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中醫門診每天都有人上門求助關於「熱傷害」造成的不適症狀。對此，幾個容易在夏季產生的迷思，提醒大家當心別讓錯誤觀念導致身體不適甚至引發肥胖。

迷思一、流汗就能瘦！只要汗流的夠多就不用運動

中醫師邱冠忠表示，運動時身體流汗，是要藉由汗水蒸發去冷卻身體，防止體溫過度升高，但不代表流汗就是在燃燒脂肪。因為造成體溫上升的原因很多，例如：環境溫度高、身體受到感染發炎、藥物影響等。

另外，流汗只是在排除水分、電解質和代謝廢物等，就算流汗後體重會暫時下降，只要補充了水分，體重就會回復。他強調：「所以流汗不等於運動，也不等於燃燒卡路里。」

迷思二、天氣熱胃口差，吃不下飯就容易瘦

邱冠忠指出，天氣熱會讓人會感到胃口差的原因為二：一是熱本身讓人不舒服情緒差，對於熱食產生排斥感；二是天氣熱不想動，活動量相對減少也同時降低食慾。

但要特別注意的是，胃口差不代表攝取的熱量就會變少，因為很多人在夏天時吃不下正餐，卻吃很多冰品、甜點、含糖飲料等高熱量點心，反而因此囤積了更多脂肪。



迷思三、喝冰水能加速新陳代謝，較容易變瘦

喝冰水對於減重有無影響的爭議頗多，網路上還有計算冰水可以幫助減重的公式，其理論認為 1 大卡熱量可讓 1000c.c. 水上升 1°C，因此，喝下 1000c.c. 的 5°C 冰水後，身體要再回到中樞體溫 37°C 就需要消耗 32 大卡熱量。

推論每天這樣持續喝冰水 1 年，能燃燒 1.56 公斤的脂肪。邱冠忠說明：「實際上，此說法並不成立，因為人體的複雜適應系統是無法以如此簡單的計算方式來預測的。」而且人體在遇到三種情況時喝冰水，反而會引發不適。

  1. 月經期間，飲用冰水易造成子宮收縮而誘發經痛
  2. 感冒期間，免疫統需要升高體溫來刺激免疫，喝冰水會造成黏膜溫度降低不利免疫細胞運作
  3. 腸胃不適期間，飲用冰水會使腸胃道黏膜血管收縮造成局部缺血遭受細菌病毒入侵
就中醫觀點來看，腸胃黏膜受冰水刺激後會造成血管收縮、循環不佳而水腫，是為「脾濕」的表現，容易伴隨腹瀉、消化不良等等不適。長久下來更會因脾腎陽虛而導致氣喘、眼口鼻過敏加重，以及脂肪代謝變差體重上升等情形。



迷思四、天氣熱多吃點生菜沙拉會瘦很快

攝取太多冰品冷飲、生菜生魚片等生冷食物與寒涼性蔬果，反而會讓腸胃消化吸收功能停滯，引起濕氣蓄留體內，阻滯脾臟的運化。出現腰酸背痛、倦怠感持續、關節肌肉疼痛、大便不成形或大便黏稠解不乾淨的感覺。他進一步說明，濕氣蓄留體內也會降低身體的新陳代謝，造成脂肪消耗速度緩慢，反而讓減肥變得困難。

邱冠忠提醒，夏熱酷暑，容易心火旺盛，建議飲食上多吃清淡或含水量多的高纖食材，不但能促進代謝幫助減重，更能維持健康。

  1. 苦瓜、竹筍可降火氣舒緩神經加上大量膳食纖維，促進新陳代謝避免便秘，增進減重效果
  2. 大番茄的茄紅素可抗氧化、幫助減少膽固醇、增加新陳代謝。煮熟更容易被人體吸收
  3. 絲瓜、冬瓜、小黃瓜、綠豆、四季豆、蘆筍等當季食材，清熱利尿適合夏天食用


文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 類熱浪來潮，高溫多流汗就是代謝好、容易瘦？中醫指出夏日減重 4 迷思

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