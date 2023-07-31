日頭赤炎炎！熱傷害就醫數多1.6倍　防暑4大招、APP「熱預警」農民必知

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農民務農防曬4大招 遮陽、補水、休息、留心國健署副署長賈淑麗表示，我國農民約有100萬人口，許多農民在採收作物時，容易忽略防曬、防熱等，時有日正當中務農發生中暑暈倒事件，顯現農民在工作中潛藏職業傷害危機。
根據衛福部「即時疫情監視及預警系統」通報急診就醫資料，今年7月起截至15日，因熱傷害就診累計已達470人次，約為去年同期的1.6倍。而目前正值夏季農作物收成的好時機，國健署提醒農民做好以下4招，保護自己免受熱傷害，安心收成過夏季：
- 耕作遮陽：
- 適度補水：
- 休息片刻：
- 隨時留心：
「樂活氣象」APP 了解熱指數、疾病與天氣之關係此外，中央氣象局、中央研究院與國健署已合作開發「樂活氣象」APP中的「健康氣象」單元，針對高溫、低溫、溫度變化、心血管相關疾病與天氣間的關聯，提供全民更多健康氣象資訊及預警服務，以提前防範準備，照護個人健康。
農民也可利用「樂活氣象」APP，了解所處田地的「熱指數」預報。當「熱指數」小時值≧32、34、36及38度時，APP會以黄、橘、紅、紫分別代表「注意、警戒、危險、高危險」等熱預警等級。
中央研究院龍世俊研究員提到，在分析西元2000年後全民健保資料時發現，當「綜合溫度熱指數」大於34度時，中暑相關的熱傷害案例便會急遽增加。
因此，民眾使用APP時若發現熱預警就應特別注意。國健署提醒，農民應彈性調整工作時間，以避免熱傷害，若趕著採收非不得已需在太陽底下曝曬，也要盡量減少太陽直接曝曬的時間，並且多補充水分及電解質，以降低健康風險。
中華民國環境職業醫學會葛謹醫師也特別提醒，熱傷害初期會有皮膚乾、發紅、有熱感、心跳加快、體溫升高、呼吸加快等症狀，嚴重會無法流汗、頭昏、頭痛、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、昏迷等，出現初期症狀時不可輕忽，應儘早送醫治療，而後續農民職業傷病的認定，各醫療機構之職業醫學專科醫師也可提供協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58656
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